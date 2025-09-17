DJIの分離型新型アクションカメラ「Osmo Nano」の画像とスペック

Photo Rumorsに、DJIが9月23日の発表を予告している新製品のリーク画像とスペックに関する情報が掲載されています。
･DJI teases the Osmo Nano small modular action camera announcement for September 23rd
- 小さなモジュール式のアクションカメラ「DJI Osmo Nano」が9月23日に発表される。最新のリーク情報が次の通り。
- 4K120p対応
- 防水
- マグネティックマウント
- 有機ELタッチ式モニタ
- 64GB/128GB内蔵メモリ+microSD
- 20分で80%の急速充電
- 超軽量50g、リモート撮影対応
DJIの新製品の情報がリークしましたが、Action2以来の分離型のアクションカメラでInsta360 GOの競合機となりそうですね。仕様は4K120pとハイスペックで内蔵メモリも多く、ライバルに対してかなりアドバンテージがありますね。
AZ67253725
この手のコンパクトなモデルはバッテリー交換ができないのがネックでしたが急速充電によってあまり気にすることではなくなったかもしれませんね。
あとは一回の充電でどのくらい撮れるかですねー。
insta360マン
この製品、何故かセンサーサイズだけ情報が出てこないんですよね…。凄い気になってるのに…
Tsu
Go Ultraが大きくなったのでバイクでヘルメットマウントならモニターの設置もしやすそうなnanoの方がよいかもしれませんね。
内蔵だけかと思ってましたがモニター側にmicroSDが挿せるのでしょうか？
でもやっぱりバッテリーが厳しそうです。
カメラ側にUSBで給電できて熱停止しなければ理想的なアクションカムなんですが・・・
メキシカン
来週ですね
センサーサイズが気になりますが価格的に1/1.28くらいだと思います
osmo360とのシナジー狙いやライバルよりリードするために1/1.1を搭載、とかだとラッキーですね