DJIの分離型新型アクションカメラ「Osmo Nano」の画像とスペック

Photo Rumorsに、DJIが9月23日の発表を予告している新製品のリーク画像とスペックに関する情報が掲載されています。

DJI teases the Osmo Nano small modular action camera announcement for September 23rd

  • 小さなモジュール式のアクションカメラ「DJI Osmo Nano」が9月23日に発表される。最新のリーク情報が次の通り。

    - 4K120p対応
    - 防水
    - マグネティックマウント
    - 有機ELタッチ式モニタ
    - 64GB/128GB内蔵メモリ+microSD
    - 20分で80%の急速充電
    - 超軽量50g、リモート撮影対応

dji_osmo_nano_pr_001.jpgdji_osmo_nano_pr_002.jpgdji_osmo_nano_pr_003.jpg

DJIの新製品の情報がリークしましたが、Action2以来の分離型のアクションカメラでInsta360 GOの競合機となりそうですね。仕様は4K120pとハイスペックで内蔵メモリも多く、ライバルに対してかなりアドバンテージがありますね。