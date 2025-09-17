DJIの分離型新型アクションカメラ「Osmo Nano」の画像とスペック

Photo Rumorsに、DJIが9月23日の発表を予告している新製品のリーク画像とスペックに関する情報が掲載されています。

･DJI teases the Osmo Nano small modular action camera announcement for September 23rd

小さなモジュール式のアクションカメラ「DJI Osmo Nano」が9月23日に発表される。最新のリーク情報が次の通り。



- 4K120p対応

- 防水

- マグネティックマウント

- 有機ELタッチ式モニタ

- 64GB/128GB内蔵メモリ+microSD

- 20分で80%の急速充電

- 超軽量50g、リモート撮影対応

DJIの新製品の情報がリークしましたが、Action2以来の分離型のアクションカメラでInsta360 GOの競合機となりそうですね。仕様は4K120pとハイスペックで内蔵メモリも多く、ライバルに対してかなりアドバンテージがありますね。