ソニーが近日中に新製品（α7V？）を発表するのは99%確実？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの新しいカメラとレンズが近日中に発表されるという噂が掲載されています。

･Our time has come: New Sony Alpha camera (and maybe a new lens) is coming soon

この1年はFX2とRX1RIIIという、あまり面白くない発表が2つしかなったのんびりしたものだったが、それも終わり、ようやくソニーの新型αが間もなく登場することを99%確信している。私はα7IVは絶対買わない。そして、どうやら新しいレンズも発表されるようだ。明日何らかの情報があるかもしれない。

他社の新製品発表が続いていますが、ソニーもいよいよ動きだすようですね。新型カメラに関する具体的な情報はありませんが、「α7IVは絶対に買わない」は「α7V」の発表を意味しているのは間違いなさそうです。レンズは、以前に信憑性の高い噂が流れたFE100mm F2.8 Macro GM OSSが有力候補でしょうか。