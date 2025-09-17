ニコンから今後登場する新製品

Nikon Rumorsに、ニコンから次に登場する新製品に関するいくつかの新情報とこれまでの噂のまとめが掲載されています。

･What to expect next from Nikon?

ZRやZfシルバー、24-70mm f/2.8 S II発表後、ニコンから登場が予想される新製品に関する最新情報だ。





カメラ：Nikon Z9 IIは2025年終わりか2026年の初めの登場が予想されている。おそらく最初にティーザーの公開か開発発表などがあるだろう。

レンズ：

単焦点DXレンズ：35mm f/1.8 Macroかそれと類似のもの

DXのズームレンズ：16-50mm f/2.8かそれと類似のもの

FXの広角レンズ：14-24mmか14mmかそれと類似のもの

FXの標準ズーム：24-105mmかそれと類似のもの

FXの望遠ズーム：100-300mmか120-300mm f/2.8（価格は8000ドル前後と噂されている）

FXの85mm f/1.4：35mm F1.4、50mm F1.4と同じ路線

更なるZのシネマレンズ群

ニコンの次の大きな新製品はZ9後継機になる可能性が高そうですね。フラッグシップ機のモデルチェンジなので、非常に大きな進化が期待できそうで楽しみです。登場を期待する声が多いZ7IIに関しては、今回はリストに入っていないようです。

レンズに関しては、DX用のF2.8通しの標準ズームやマクロなどが登場するようで、DXレンズの充実が期待できそうですね。