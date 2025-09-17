ニコンから今後登場する新製品

Nikon Rumorsに、ニコンから次に登場する新製品に関するいくつかの新情報とこれまでの噂のまとめが掲載されています。
･What to expect next from Nikon?
- ZRやZfシルバー、24-70mm f/2.8 S II発表後、ニコンから登場が予想される新製品に関する最新情報だ。
- カメラ：Nikon Z9 IIは2025年終わりか2026年の初めの登場が予想されている。おそらく最初にティーザーの公開か開発発表などがあるだろう。
- レンズ：
単焦点DXレンズ：35mm f/1.8 Macroかそれと類似のもの
DXのズームレンズ：16-50mm f/2.8かそれと類似のもの
FXの広角レンズ：14-24mmか14mmかそれと類似のもの
FXの標準ズーム：24-105mmかそれと類似のもの
FXの望遠ズーム：100-300mmか120-300mm f/2.8（価格は8000ドル前後と噂されている）
FXの85mm f/1.4：35mm F1.4、50mm F1.4と同じ路線
更なるZのシネマレンズ群
ニコンの次の大きな新製品はZ9後継機になる可能性が高そうですね。フラッグシップ機のモデルチェンジなので、非常に大きな進化が期待できそうで楽しみです。登場を期待する声が多いZ7IIに関しては、今回はリストに入っていないようです。
レンズに関しては、DX用のF2.8通しの標準ズームやマクロなどが登場するようで、DXレンズの充実が期待できそうですね。
N
Fマウントの120-300mm f/2.8Eは予約購入してから今に至るまで一番使ってきたレンズで、とにかく色んな場面での汎用性が高く、ズームレンズなのに画質も300mm f2.8に劣らないすばらしいものなので、これのZマウント版が出てくれるなら大歓迎です。実売120万円くらいまでなら即決したいです。
あとは写り優先でいいので、軽量化や小型化は無理しなくていいと思っていますが、重量バランスだけ見直して頂ければと思います。
ズームレンズの構造上なのか、ほぼ同じ重量の望遠レンズと比べても長時間構えていると重く感じます。
D
この中で言えば自分は超広角単焦点が一番魅力的
首を長くしてお待ちしてます
Eマウントユーザー
Z50Ⅱはとても良く出来ていて、ボディーとしては欲しいのですが、レンズが余りにやっつけなラインナップなのが不満で購入に至ってません。f2.8かそれに類似するものが、Fマウント時代の16-80mm2.8-4E的な奴なら、併せて即買いなのですが。楽しみですね。
ミネ
魚眼レンズは需要ないのかな。大 口径Zマウントで設計された描写を見てみたいです