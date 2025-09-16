LUMIXの新製品は近日中には登場しない？

43rumorsに、パナソニックの新製品発表の動向に関する噂が掲載されています。
･Still no Lumix announcement on the horizon...
- 新しい情報だ。情報筋によると、LUMIXシリーズの新製品の発表は間近に迫ってはいないようだ。残念ながら、新型m4/3カメラやレンズの噂も聞こえてこない。パナソニックが最後に発表した（m4/3の）製品は次の通りだ。
- 最後に発表したカメラ：DC-G97（2024年11月17日）
- 最後に発表したレンズ：LEICA DG 100-400mm F4.0-6.3 II（2023年9月13日）
パナソニックは最後のm4/3製品の発表からかなり時間が経っているようですが、今年はLマウントのボディをS1RII、S1II、S1IIEの3機種も投入しているので、LUMIX全体で考えるとそれほど新製品が少ないというわけではありませんね。とは言え、m4/3の新製品もそろそろ登場を期待したいところです。
doracame
m4/3もフルサイズもPanasonicさんはビルトインEVF（LVF)のRF型機種を出さなくなってしまっていることが残念です。GXシリーズの復活も楽しみなのですが、それ以上に何とかS9にEVFつけたRF型をと願っています。18-40mmとの組み合わせで最高のパフォーマンスを発揮してくれると思っているのですが...
オーバーデモンズ
LUMIX全体で言えばS1IIシリーズ3機種が出たばかりですからね
ファームやアプリ連携の強化で少しずつ良くなっていますが、先ずは今出ているカメラのサポートと販売をしっかりとやってほしいです
S1RIIにもシネスコ4Kを対応するとか、起動や操作レスポンスが過去機種より良くなったとは言え、撮ったあとの再生スピードや操作時のレスポンスにあともう1テンポ早ければと感じることもあるので、手を入れていってほしいです
あとLUMIXは周辺機器が弱いので、自社製のマイクやフラッシュなどもカメラと同時に開発してほしいですね
欲しいのはLUMIXのロゴが入ったTシャツやタンブラーではなく、カメラに使える周辺機器です
フォルスカラーが追加されたり、ARRI Logが使えるなどシネマカメラ的な要素もあるのに、しっかりとアピールしないから他社のシネマカメラに話題を持っていかれる始末
マーケティングが弱いというか⋯大企業の余裕なのかわかりませんが
こういうのは大胆にアピールしていってほしいですね
ただLUMIXLabとLUMIXFlowのアプリは、他のメーカーより良いと思います
LabのリモートはC1のテザーのように使える感じで進化させてほしいです
気軽に撮る時は今の無線で飛ばす感じで良いのですが、しっかり撮影する時はLabも有線接続出来たらもっと色々なシーンでガッツリ使えるんですが