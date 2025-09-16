LUMIXの新製品は近日中には登場しない？

43rumorsに、パナソニックの新製品発表の動向に関する噂が掲載されています。

･Still no Lumix announcement on the horizon...

新しい情報だ。情報筋によると、LUMIXシリーズの新製品の発表は間近に迫ってはいないようだ。残念ながら、新型m4/3カメラやレンズの噂も聞こえてこない。パナソニックが最後に発表した（m4/3の）製品は次の通りだ。



- 最後に発表したカメラ：DC-G97（2024年11月17日）

- 最後に発表したレンズ：LEICA DG 100-400mm F4.0-6.3 II（2023年9月13日）

パナソニックは最後のm4/3製品の発表からかなり時間が経っているようですが、今年はLマウントのボディをS1RII、S1II、S1IIEの3機種も投入しているので、LUMIX全体で考えるとそれほど新製品が少ないというわけではありませんね。とは言え、m4/3の新製品もそろそろ登場を期待したいところです。