キヤノン「EOS R6 Mark III」は9月下旬から10月上旬に発表？

SARのYouTubeチャネルで、キヤノンEOS R6 Mark IIIの発表時期やセンサーなどに関する噂が公開されています。

･Canon R6III Rumors Heat Up!

本日はキヤノンEOS R6 Mark IIIの噂に関する最新情報を共有したいと思う。ドイツのYouTuber Yan Vega氏が新しい動画を公開し、情報を更新した。同氏はCanonに関する的確な情報を出す人物だ。



彼によれば、EOS R6 Mark IIIの発表は（これまで噂されていた）9月中旬ではなく、9月下旬から10月初めの間になるということだ。つまり数週間遅れるわけだ。これはEOS C50とEOS R6 Mark IIIの発売日が混同されていたためではないか、と彼は考えている。



したがってR6 Mark IIIは必ず登場する。心配しないで、あと数週間待とう。数日以内に画像やスペックが入手できればと思っている。



また、R6 Mark IIIにはEOS C50と同じ3200万画素センサーが搭載される可能性が高いとのことだ。これは非常に高品質なセンサーで、最大40fpsの連写が可能だ。素晴らしいカメラになるだろう。このカメラはソニーα7 Vと競合する製品になり、α7 VはEOS R6 Mark IIIの後に発表される予定だ。

9月中旬の発表が噂されていたEOS R6 Mark IIIですが、この発表時期はEOS C50のものと混同されていたようで、実際の発表はもう少し後になるようです。とは言え、9月下旬から10月初めまでという噂が事実なら、発表はそれほど先のことではありませんね。

EOS R6 Mark III に3200万画素センサーが採用されるという噂は、以前から流れていましたが、3200万画素センサーのEOS C50が登場したことで、この噂が的中する可能性はかなり高くなったという印象です。