パナソニックが「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」を正式発表

パナソニックがLマウント用の超望遠ズーム「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」を正式に発表しました。

･フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ S-R100500を発売

パナソニック株式会社は、フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ S-R100500を2025年11月中旬より発売する。

本製品は、焦点距離100 mmから500 mmまでの5倍ズームに対応するLUMIX Sシリーズレンズ初の超望遠ズームレンズ。別売のテレコンバーターにも対応し、最長1,000 mmでの望遠撮影も可能。

レンズ構成の最適配置とデュアルフェイズリニアモータの採用などにより、超望遠ズームレンズながら全長約196.1 mmの小型化を実現。

高速かつ高精度ながらも静音性に優れたオートフォーカス性能、手ブレ補正性能「Dual I.S. 2」により7.0段に対応。

絞り値などの撮影設定をフォーカスリングに割り当てられるフォーカスリングのコントロールリング化機能、フォーカスリングの回転方向の変更や、ハイブリッドズームなどの任意の撮影機能を即座に呼び出せるフォーカスボタンを鏡筒部に搭載。

高まる動画撮影ニーズに応え、ブリージング現象抑制や絞りマイクロステップ制御などにより、高品位な映像表現が楽しめる。