OM SYSTEM「50-200mm F2.8 PRO」はテレコンに対応するかもしれない？

43rumorsに、OM SYSTEM（OMDS）の新しい超望遠ズーム50-200mm F2.8 PROのテレコン使用の可否に関する噂の続報が掲載されています。

･Plot twist! The OM 50-200mm could indeed take teleconverters!

なんと！50-200mm はテレコンバーターが使えるかもしれない！ ロンドン時間の9月10日午前7時に、OM SYSTEMは新しい 50-200mm f/2.8 レンズを発表します。当初は「テレコンには対応しない」という情報もあったが、別の情報筋は「間違いなく対応する」と主張している。どうやら誤解があったようだ。これは我々にとって朗報だ！



50-200mm f/2.8 PROの仕様：

その他: IP53防水性能

寸法（mm）：91.4 × 225.8

重量（g）：1075

絞り羽根枚数: 9

光学構成: 13群21枚

最短撮影距離：51～100 cm

画像安定化機能: あり

3499,00ユーロ

テレコン非対応の噂は間違いだった可能性が高いようですね。F2.8通しの望遠ズームでテレコンが使えるのと使えないのとでは、レンズの訴求力がかなり変わってくると思われるので、今回の情報が事実なら朗報ですね。