OM SYSTEM「50-200mm F2.8 PRO」はテレコンに対応するかもしれない？

43rumorsに、OM SYSTEM（OMDS）の新しい超望遠ズーム50-200mm F2.8 PROのテレコン使用の可否に関する噂の続報が掲載されています。
･Plot twist! The OM 50-200mm could indeed take teleconverters!
- なんと！50-200mm はテレコンバーターが使えるかもしれない！ ロンドン時間の9月10日午前7時に、OM SYSTEMは新しい 50-200mm f/2.8 レンズを発表します。当初は「テレコンには対応しない」という情報もあったが、別の情報筋は「間違いなく対応する」と主張している。どうやら誤解があったようだ。これは我々にとって朗報だ！
50-200mm f/2.8 PROの仕様：
その他: IP53防水性能
寸法（mm）：91.4 × 225.8
重量（g）：1075
絞り羽根枚数: 9
光学構成: 13群21枚
最短撮影距離：51～100 cm
画像安定化機能: あり
3499,00ユーロ
テレコン非対応の噂は間違いだった可能性が高いようですね。F2.8通しの望遠ズームでテレコンが使えるのと使えないのとでは、レンズの訴求力がかなり変わってくると思われるので、今回の情報が事実なら朗報ですね。
田舎のカメラ好き
いずれにせよ明日(日本時間15時?)の発表を待ちます。
hiro hado
正式な発表があるまでは未知ですが少なからず希望が持てた事は嬉しい。
テレコン対応の場合×1,2で無く×1,4である事を願います。
さて価額は・・。
ななな
内蔵テレコンではなく外付けテレコンのmc14とmc20のことですね。mc20付けた時の解像感の劣化具合が早く知りたいですね。正式発表が楽しみです。