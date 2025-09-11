富士フイルムが「XC13-33mmF3.5-6.3」を今年中に発表？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの新しい広角ズームに関する噂が掲載されています。

･Fujifilm Will Announce Fujinon XC13-33mmF3.5-6.3 in 2025

XC13-33の噂が流れた直後、信頼できる複数の情報筋から連絡があり、この噂の裏付けが取れただけでなく、さらに重要な詳細情報を提供して貰った。情報筋が確認したところ、このレンズはXC13-33mmで、絞り値はF3.5-6.3だ。このレンズはフジノンXC13-33mmF3.5-6.3となる。これは2025年中に登場するだろう。

昨日「今年中にこれまで噂されていなったレンズが登場する」という記事が出ましたが、そのレンズが今回のXC13-33mm F3.5-6.3のようですね。これまで、Xマウントの純正レンズには安価でコンパクトな広角ズームが無かったので、XC13-33mm F3.5-6.3は、X-M5などと組み合わせて、気軽に広角域の撮影を楽しみたい人には歓迎されそうです。