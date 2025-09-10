ニコンが「ZR」を正式発表

ニコンがREDのカラーサイエンスを採用した「Z CINEMA」シリーズのカメラ「ZR」を正式発表しました。
･ニコンとREDのシナジーによって生まれた「Z CINEMA」シリーズより、フルサイズセンサー搭載カメラ「ニコン ZR」を発売
- 株式会社ニコンイメージングジャパンは、映画制作やハイエンドのプロダクション、クリエイター市場に向けて高品質なソリューションを提供することを目的として、ニコンとグループ会社のRED Digital Cinema, Inc.の技術を融合したシネマ向けの製品シリーズ「Z CINEMA」から、シリーズ最小、フルサイズセンサー搭載カメラ「ニコン ZR」を発売する。
- フルサイズセンサーを搭載した「ZR」は、REDのRAW動画収録コーデック「R3D」をベースとして、ニコンのカメラ専用に新開発した動画記録ファイル形式「R3D NE」を搭載。RED機のカラーサイエンスと露出基準を採用し、RED機と同等のカラーマッチを実現。
- 6K 59.94p、4K 119.88pの12bit RAWでの内部収録に対応。
- ISO800とISO6400の2種類のベースISO感度を採用し、シーンに合わせた最適な設定を可能に。さらに15+stopsの広いダイナミックレンジを活かして、ハイライトからシャドウまでバランスの取れた高画質を実現。
- 内蔵マイクと外部マイクでの32bit float収録に世界で初めて対応。内蔵マイクではNokia社製OZO Audioの採用により、5種類の指向性モードの選択ができ、高音質な音声収録を実現。
- 優れた視認性を確保する4.0インチ大型モニターを採用しながら、「Z CINEMA」カメラシリーズ最軽量の約540gを達成。デジタルシネマ向けの色空間DCI-P3を100%カバーし鮮やかで正確な色を再現、さらに正確なピントを確認しやすく、明るい環境下でも見やすい307万ドットの高解像度と1000cd/m2の高輝度に対応。
- AFは「EXPEED 7」の圧倒的な処理能力と、ディープラーニングを活用したAI技術によって、被写体をより的確に検出・追従し、シーンに合わせた最適な画像処理を可能に。
- 人物や動物、乗り物など9種類の被写体をカメラが自動で高精度に検出。フレーム長辺に対して約3%のサイズの小さな顔も捉えるため、遠くの人物も正確にピントを合わせることが可能。
- 外装全体で効率的に放熱できる設計を採用。USB給電時には連続撮影時間が125分（RED NE 6K/59.94p）と長回しにも対応。
- ニコン初※、デジタルアクセサリーシューを搭載。アクセサリーと双方向での通信ができ、タリーランプやマイクのLED制御など新しいアクセサリーの使用が可能に。
噂されていたZRがついに登場しましたね。名称は噂されていた「Zr」ではなく「ZR」となっています。ZRはREDのRAW形式「R3D」を採用し、REDのカラーサイエンスを使用できるシネマカメラで、シネマカメラとしては小型軽量モデルですが盛りだくさんの内容になっているという印象です。
噂ではソニーFX3のライバルと述べられていましたが、ZRは店頭予想価格が30万円を切っているので、50万円近いFX3と価格的には別クラスの製品ですね。シネマカメラとしては非常に安価なので、アマチュアも比較的気軽に使うことができそうです。
クリーム茶
フルサイズのシネカメラが実売20万円台？
安すぎでは？
daipa
R3D NEの使い勝手はどうなんでしょう。でも、実売30万円を切ってきたので、勢いで行ってしまいそう。
トーナリロフ
32bitフロート録音に15+stopのダイナミックレンジでこの値段は驚異的です。
キヤノンもC50を出しましたし、Lマウントのコンパクト動画機も楽しみです。
名古屋マン
なんか良さそう…
と言うか、REDのカラーサイエンスを触ってみたい人には、とてもコスパの良いカメラですね！
この秋からマクロ撮影に取り組もうと思っていたので、4K/120pでのRAW収録も出来そうだし、4.0インチの大型モニターならEVFなしでもなんとかなりそう。
Z6IIIの機能からより動画撮影にシフトしたのて、持ってるZ6IIIから乗り換えてみようと思ってます。
秋
ダブルスロットの片方がマイクロSDとのことですが、スペックに制限はないのでしょうかね？
価格的には用途が違いますが、zv-e1がライバルになるでしょうか？
Tsu
これヤバくないですか？
プロ用途ではもう一声欲しいかもしれませんが、ワンオペでフルサイズのリッチな映像が撮りたい人には最適です。
VLOGなどSONY一強でしたが高額路線へシフトしつつあるので、これから大逆転劇が始まる予感がします。
NikonはZマウント発表の時に販売台数を追いかけず高価格帯を重視すると言ってましたが、Z5IIなど手抜きしてないところはさすがだと思います。
ちょっと様子見しますが購入に向けて考えたいと思います。
yama
出ましたね。 安価なのに高性能、欲しくなりますね。
折角コンパクトなのにリグ組んで、大型モニターはちょっと・・・。
EVF必須なので、それがリリース（されるかな？）されたら購入したいと思います。
HIDE723
ニコンダイレクトで299,200円ということはカメラ店では27万円前後になりそうですね。
Z6II＆Z6IIIを所持していて、本日Z6IIを下取りにZfシルバーを注文したのですがすぐにZRに乗り換えてしまいそうです。
Nanigashi300
安いですね！！そんなに安くて採算取れるのか、これは「何としてでも売る」という気概を感じますね。
拡張性が物凄いです。公式リンクのページには本機に28-135mm PZとガンマイクとリグと‥‥‥スチル畑の自分には到底理解不能なアクセサリー機器をこれでもかと搭載した写真が見られます。カメラというか、まるで一つの城の様。必見ですよ。
メモリーカードはCFexpress type-BとmicroSDXCですね。両方SDカードという噂がありましたが、これなら充分安心だと思います。
静止画ユーザー
・約134×80.5×49mm
・約630g
・静止画撮影において、「ニコン Z6III」と同等の高度な機能に加えて、星景撮影用のプリセットなど新機能も搭載
ファインダーが無い分高さが抑えられていているのが良いですね。
25万位で購入出来たらZ8のサブ機として購入するのも有かもと思ってしまいます。
NOTTON
マクロHDMI、メモリーカードがバッテリー差し込み口横など、明らかにプロ仕様ではない部分が奇妙ですが、ZRという新しいニコンのカテゴリーを最初に飾る入門機を投入という感じでしょうか。Viltrox E-Zマウントアダプターが機能するなら、安くて高機能なので動画機専用として使ってみたいです。
ニホンジン
手振れ補正について記述ありますかね？
知りたいトコロでありますが⋯
elan
内蔵マイクでも32bit float収録に対応...
AFもZ9譲りとなると訴求力高すぎです。
NIKONユーザーで動画やりたい人ならレンズ資産あるでしょうし、
バーゲンプライスなのでは？
ソニーの次期FX、箱型の噂が出ているLUMIXは後発のメリットを活かせるような
ものを出せるのか...
Z6・Z5II・Z30使用
フルサイズ部分積層センサーですか。しかも小型で軽量。まさに、個人の動画クリエイターのためのシネマカメラですね。Z5II買ったばかりですが、ほしいです・・・
願わくば、ホットシュー対応のビデオ用ファインダー発売してほしいです。
ぱっかー
最安で27万ならAPS-CのFX30とあまり変わらないね
めちゃ売れそう
Yoshi
ソニーのFXユーザーですが、正直これは欲しいです。
このボディで本当に熱停止せず長回しできるのかだけ気になりますが、今後のレビューなどをチェックしつつ問題なければ買ってしまいそう。
Zマウントにはソニーと同じようなF4通しの28-135mm PZが存在することも、私のニコン機の購入を後押ししてくれそうです…
いがぐり
> ニホンジン さん
仕様を見たところ、ばっちりイメージセンサーシフト方式5軸補正と書かれていましたので、IBISが存在するようです。