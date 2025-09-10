富士フイルムが2025年中にこれまで噂されたことのない新レンズを発表？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの新しい交換レンズに関する噂が掲載されています。

･SURPRISE: Never Rumored Before Fujinon Lens (APS-C) Coming in 2025

これまで噂されていなかったAPS-Cレンズが2025年中に登場する。突然、信頼できる情報筋からのメッセージが届いた。これは、2025年中に新しいフジノンレンズが登場するという内容だった。



もしGFX用の32-90mmで間違いないと思っているなら、考えを改めるべきだ。情報筋によると、このレンズはGFX用ではなくXシステム用だということだ。



富士フイルムは今のところ、2025年に発表したのはXF23mm F2.8だけだ。つまり、少なくとも2025年には2本目の（Xシステム用の）レンズが登場するはずだ。

最近はあまり新製品の噂が流れなくなっていましたが、富士フイルムの新製品もそう遠くないうちに登場しそうです。Xマウント用の新レンズは全く予想がつきませんが、これまでに噂されていないレンズということなので、意外なスペックのレンズが登場するかもしれませんね。