パナソニックが10月17日の新製品発表を示唆

L-rumorsに、パナソニックが10月17日の新製品を予告する動画を一時的に公開していたという記事が掲載されています。

･Surprise Reveal: Panasonic Teases New Product Launch for October 17!

パナソニックは10月17日に新製品発表のティーザーを開始した（現在、動画は非公開になっている）。通常、このようなティーザーはカメラ本体の発表であり、レンズが発表されることはあまりない。今回の発表で考えられるカメラは以下の2つだけだ。



- LUMIX S1Hの後継機

- m4/3のコンパクトカメラ

全く噂が流れていませんでしたが、パナソニックが来週新製品を発表するようですね。発表される新製品は、以前から登場が予想されていたS1H後継機が有力候補だと思いますが、m4/3機の可能性もあるようですね。

また、記事で述べられているm4/3コンパクトカメラが、単にm4/3の小さなカメラという意味なのか、LX100IIのような4/3センサーを使用したコンパクトカメラという意味なのか気になるところです。