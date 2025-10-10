キヤノンが11月6日に「EOS R6 Mark III」と「RF45mm F1.2 STM」を発表？

Canon Rumorsに、キヤノンのEOS R6 Mark IIIの発表日とスペックや価格に関する噂が掲載されています。

･Canon EOS R6 Mark III and RF 45mm f/1.2 STM Coming November 6 and Specifications

Canon EOS R6 Mark IIIが2025年11月6日に発表されることが判明した。キヤノンはEOS R6 Mark IIIと共にRF45mm F1.2 STMを発表する。この日発表されるレンズはこれだけだ。11月後半にはさらに3本のレンズが発表される予定だ。



現時点では、2025年11月16日と2025年11月26日に期限切れとなる2つのNDAに関する以前の報告をそのまま維持される。この点について、十分に説明していなかったが、NDAの有効期限は、発表日を意味するものではない。



以下は、確認できたEOS R6 Mark IIIの主要なスペックだ。これはCinema EOS C50と非常によく似ており、動画に関してはどのような違いがあるのか​​分からない。ハードウェア面で唯一考えられるのは、EOS R6 Mark IIIにはアクティブ冷却機能が搭載されていない可能性が高いということだ。



EOS R6 Mark III のスペック

- 3200万画素（Cinema EOS C50と同じ）

- IBIS: 6.5段

- プリキャプチャ

- 最大フレームレート: 電子シャッターで40コマ/秒

- 最大ISO感度: 64000

- オープンゲート

- 価格は2899ユーロ



キヤノン RF 45mm F1.2 STM

- 価格: 599ユーロ

EOS R6 Mark III はこれまではNDA（秘密保持契約）の期限の日である11月16日か26日に発表されると言われていましたが、実際にはもっと早く11月6日に発表される可能性が高くなったようです。スペックに関しては、これまでの噂を踏襲していますね。

価格は、2899ユーロをそのまま円に換算すると約51万3000円ですが、これは20%前後の付加価値税込みの価格だと思われるので、日本での価格は実際にはもっと安価になりそうです。RF45mm F1.2 STMは口径の割りには安価なレンズになりそうですね。