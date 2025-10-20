富士フイルムが10月23日の新製品発表を予告するティーザー動画を公開

富士フィルムXシリーズジャパンのX公式アカウントで、10月23日の新製品発表が予告されています。

･FUJIFILMXseriesJapan

間もなく登場するXシリーズ新製品にご期待ください！新しいカメラとレンズとともに、あなたの物語が今始まる。2025年10月23日 午後2時（日本時間）にお会いしましょう！

富士フイルムがXで公開したティーザー動画には、フィルムシミュレーションダイヤルと交換レンズ、新型カメラが写っており、シルエットから、カメラは海外で噂されていたX-T30III、レンズはXC13-33mmF3.5-6.3 OISの可能性が高そうです。X-T30IIIへのフィルムシミュレーションダイヤルの採用もこれまでの噂通りですね。