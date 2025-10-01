ソニーが「α1IIa」を発表する可能性がある？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α1III（またはα1IIa）」に関する信憑性未確認の噂が掲載されています。

･Weird rumors about a possible Sony A1III (or A1IIa)

SAR の読者から次のようなメールが届いた。



「あまり信じない方がいいかもしれないが、ニューヨークの信頼できる販売店からソニーα1IIを購入しようとしたところ、Mark 3が1～2ヶ月後に発売される予定なので、もうα1IIの在庫はないと言われた...これは事実か疑わしい」



ソニーα1IIIが近日中に発表されないことは明らかだ。しかし、この最新情報が正しければ、ソニーα1IIaが間もなく登場する可能性はある。これは基本的に現行のα1IIがベースとして、液晶パネルがアップデートしたモデルだ。ソニーは以前にも同様のマイナーアップデートを行っており、最近ではFX3aで同様のマイナーアップデート戦略を採用した。

α1IIは発売からまだ1年経っていないので、α1IIIが近日中に登場する可能性はほとんどないと思いますが、SARの言うように、液晶モニタを変更したα1IIaが登場する可能性なら考えられそうですね。「a」の付いたモデルチェンジなら、スペックはほとんど変わらないと思いますが、現在、α1IIの購入を検討している方には少し気になる情報かもしれません。