リコーが「GR IV Monochrome」と「GR IV HDF」 の開発を発表

リコーが「GR IV Monochrome」と「GR IV HDF」 の開発を発表しました。

･「RICOH GR IV Monochrome」の開発について

リコーイメージング株式会社は、ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「GR」シリーズで初となるモノクローム写真の撮影に特化した「RICOH GR IV Monochrome」の開発を進めていますのでお知らせいたします。



現在開発中の「RICOH GR IV Monochrome」は、2025年9月より発売を開始した最新モデル「RICOH GR IV」をベースに、新型のモノクローム専用イメージセンサーの搭載をはじめ、専用のレンズユニットやイメージコントロールの採用により、モノクローム写真ならではの奥深く多彩な表現を楽しめるモデルを目指しています。



「GR」シリーズは、1996年に発売したフィルムカメラ「RICOH GR1」からまもなく30年、そして2005年にデジタル化した「GR DIGITAL」の発売から本年10月21日でちょうど20年を迎えます。



この長い歴史の中で、常に高画質や速写性、携帯性の追求というカメラの本質的な価値にこだわった基本コンセプトを継承しつつ、時代に応じてさまざまな進化を遂げてきた「GR」シリーズ。モノクローム専用という新たな領域に挑戦する「RICOH GR IV Monochrome」の登場を、どうか楽しみにお待ちください。

･「RICOH GR IV HDF」の開発について

リコーイメージング株式会社は、ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」をベースに、独自のHDF（Highlight Diffusion Filter）を搭載した「RICOH GR IV HDF」の開発を進めていますのでお知らせいたします。



現在開発中の「RICOH GR IV HDF」は、「GR」シリーズ最新モデルの「RICOH GR IV」をベースに、従来のシャープな描写に加えて、ハイライト部を拡散して、ワンタッチで柔らかな写真表現が楽しめる独自の「HDF（Highlight Diffusion Filter）」をカメラ本体に内蔵しています。従来の「GR」シリーズのシャープな表現と、「HDF」オン時の柔らかな表現を被写体や撮影者の意図に応じて使い分けることで、スナップ写真の表現がさらに広がります。



多彩な写真表現を楽しんでいただける「RICOH GR IV HDF」を、どうか楽しみにお待ちください。

かなり前から登場が噂されていた「GR IV」のモノクロバージョンですが、ついに開発が発表されました。センサーだけでなく、レンズもモノクロ専用になるということなので、かなり気合の入ったモノクロ専用機になりそうで、期待が高まりますね。また、HDFバージョンも同時に開発が発表されており、GR IVの購入を検討していた方はどれを選ぶか嬉しい悩みになりそうです。