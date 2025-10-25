タムロンが「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)」を正式発表

タムロンが9月9日に開発が発表されていた高倍率ズーム「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)」を正式に発表しました。

･25-200mm F2.8-5.6 G2 (Model A075)ソニー Eマウント用2025年11月20日より発売

株式会社タムロンは、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用高倍率ズームレンズ、「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)」を2025年11月20日に発売する。希望小売価格は税込み14万8500円。

広角端を28mmから25mmに拡大し、望遠端は200mmのまま、コンパクトなサイズ感をしっかりと維持。描写性能が向上したほか、高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXにより、AF速度や追従性も向上。

最大撮影倍率は広角端25mmにおいて1:1.9とハーフマクロ撮影も可能。

25-200mm F2.8-5.6は開発発表からまだ1ヶ月少々ですが、早くも正式発表されました。このレンズはワイド側が28mmから25mmに広げられ、AF性能も改善されてかなり訴求力が上がっているという印象です。最大撮影倍率が1:1.9とかなり寄れるのもポイントが高いですね。