ソニーが11月中旬から12月上旬にかけて大きな発表を行う？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの新製品発表の裏付けが取れたという記事が掲載されています。

･It's now 100% confirmed -- a major Sony announcement is on the way!

ようやく情報筋から確認が取れた。ソニーが11月中旬から12月上旬にかけて大きな発表をする予定だ。正確な日時はまだ分からないが、おそらく次のような発表があると思う。



- α7V

- FE 100-400mm GMII (?)



以下は、信頼できる情報筋からこれまでに確認できているα7Vの仕様：

- α7Vはインドネシアでコード「WW824259」として登録されおり、タイで製造される

- リーク画像によると、3300万画素のセンサーが搭載されているようだ（A7IVセンサーの改良版なのか、部分積層の新型なのかは不明）

- α1IIのような新しいAIチップ

- α7RVと同じボディデザイン。4方向に可動式モニタと操作系は同じ

- α1II / α9IIIのグリップデザインは採用されていない

- 価格は3000ドル近く

- 発表は早くても11月、出荷開始は1月か2月になる見込み

信頼できる情報筋からの裏付けが得られたようなので、α7Vの今年中の発表の可能性は高いと見てよさそうですね。ただ、出荷は来年ということなので、クリスマスや年末年始の撮影には間に合わなそうです。α7Vのスペックに関しては新情報はありませんが、ボディはα7RVと同じものでAIチップ搭載ということが判明しているので、センサー以外は全体像が見えてきましたね。