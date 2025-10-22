キヤノン「EOS R6 Mark III」の詳細スペックと「RF45mm F1.2 STM」の画像

Canon Rumorsに、キヤノン「EOS R6 Mark III」のスペックに関する情報と、新しい標準単焦点レンズ「RF45mm F1.2 STM」のリーク画像が掲載されています。

･Canon EOS R6 Mark III Updated Specifications

EOS R6 Mark IIIは、既報の通り2025年11月6日に発売される。同時に発表されるのは、RF 45mm F1.2 STMで、価格は600ドル以下になる予定だ。価格については一部矛盾する情報があるが、当初の情報より高くなることはない。



EOS R6 Mark III の価格は2,899 ユーロで確定しているが、米国での価格は暫定2,899 ドルで、現時点では確定していない。スペックを見ての通り、EOS R6 Mark IIIの大部分の仕様は Cinema EOS C50 と非常に近いが、これはそれほど意外なことではないだろう。両者はほぼ同じようだ。



- 34.2MP / 32MP（ Cinema EOS C50と同じ ）

- 複数の被写体を検出できるデュアルピクセルCMOS AF II

- AF認識用に最大100人の顔を保存可能

- IBIS: 6.5段

- 576万ドットEVF（0.76倍）（未確認）

- プリキャプチャ

- 最大フレームレート: 40コマ/秒 電子シャッター

- Canon Log-2 および Canon Log-3 (未確認)

- LGOP

- モードダイヤルに「S&F」が追加：この機能を使うと、乗算係数に基づいてフレームレートをより効率的に選択できる。24fpsで撮影している場合、0.5倍を選択すると12fpsに簡単に切り替えられ、2倍を選択するとフレームレートが2倍になる。他に乗算係数の設定があるかどうかは分からない。

- 最大ISO感度: 64000

- Cinema EOS C50のような7Kオープンゲート

- オープンゲート RAW 24/25p

- 24ビットオーディオ

- デュアルスロット（CFexpress Type BとSD UHS-II）

- フルサイズHDMIポート

- LP-E6P

- 価格 2899ユーロ

- 価格: 2899ドル（予定）

- 発送開始は2025年11月20日

- 未確認のもの：DIGICアクセラレータの搭載に関する裏付けは取れないと複数の人から言われているが、確証はない。





EOS R6 Mark III はこれまでの情報ではSDのデュアルスロットと言われていましたが、今回の情報ではCFexpressとSDのデュアルスロットになっていますね。スペックは大部分はC50と同じのようで、R6 Mark II からの正常進化モデルになりそうです。また、RF45mm F1.2 STMの画像がリークしましたが、最近のF1.2の標準レンズとしてはコンパクトで扱いやすそうな印象です。