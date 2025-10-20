ソニー「FX3II」の登場はまだしばらく先になる？

SonyAlphaRumorsに、映画業界のカメラの利用状況からのFX3IIの登場時期に関する推測記事が掲載されています。
･Opinion piece, from a professional in the San Francisco Film Industry
- 読者が、ソニーのFXシリーズ戦略について次のような興味深い意見を述べている。
ソニーの FX3 II は、FX6 II が登場するまでは発売されないだろう：
FX3とFX6は、映画業界では日常的に並行して使われている。ここサンフランシスコでは、ほとんどの現場でこの2機種が定番だ。
この2機種は同じセンサーを搭載しているため、映像の質感が非常によく似ており、編集時にも違和感なく動画を混ぜて使える。
もしソニーがFX6IIよりも先にFX3IIを出したら、FX6の市場が崩壊するだろう。なぜなら、「より小型で安価なのに上位機より性能が高い」カメラになってしまうからだ。
したがって、ソニーがFX3を更新するなら、FX6を先に、もしくはFX6をFX3と同時に更新する必要がある。そして、現状の情報から判断すると、それは2025年中には起こらないと思う。
具体的には、FX6は2026年2月にファームウェア更新が予定されおり、FX3はFX3aにアップデートされたばかりだ。そして米国ではFX3の価格が上昇している。さらに、FX2がFX3よりも控えめなスペックで登場した。これらは「FX3 / FX6の第2世代はまだ先」というソニーのメッセージだと感じる。
また、ソニーが新モデルを出したとしても、現行機を手放して買い換えるプロは多くない。プロの現場では、投資に見合うだけの説得力が必要だ。私の周りでもFX6とFX3の組み合わせを使っている友人は多いが、皆とても満足しており買い替えるつもりはない。ソニーもそのことを理解しているはずだ。
だからこそ、我々の想定よりも時間がかかるとしても、焦らずに真に革新的な製品を完成させてからリリースするという姿勢が賢明だと思う。
映画業界のFX6とFX3の使用状況や、ファームウェアのスケジュールからのFX3IIに関する予想記事ですが、説得力はあるような気がします。以前の噂では、FX3IIが近日中に登場すると述べられていましたが、もう少し時間がかかりそうな雰囲気ですね。
5cmF2
プロはクライアントが満足する品質さえ備えていればコストパフォーマンスが何より大事ですから置き換えはなかなか進まないですよね
私の周りの動画で稼いでいる人も大方FX3で十分とのことですし、スチルの方もミラーレス化は進みましたが5D3を業務使用している人もまだまだいますしね
AZ67253725
業務用でも「小さいのは正義」な所がありますよね。ジンバルに乗せたり狭い車内の撮影など考えるとFX6は大きいです。でも結局は使い分けだと思うので自社製品との競合なんて気にせず出して欲しいですねー。
グローバルシャッター、内蔵ND搭載で是非。