ライカ「M EV1」の未確認のリーク画像

Leica Rumorsに、ライカのEVF搭載のMマウントカメラ「M EV1」の可能性のあるリーク画像が掲載されています。
･Is this the first leaked picture of the rumored Leica M EV1 camera?
- ある読者が、登場が噂されているライカM EV1の画像を送ってくれた。この画像は本物に見えるが、これが本物のライカM EV1かどうかは確認できていない。どう思うだろうか？
この画像はまだ確定ではないようですが、これが本物だとすると、ボディは明らかにM11がベースで、以前に噂されていたQ3のMマウント版という感じではなさそうですね。ただ、EVF機には不要なはずのレンジファインダー窓（距離計窓）があるのが気になるところで、この窓には何か別の機能が割り当てられているのでしょうか。
森人JAZZ
これだとM派、Q派双方から拒否られそうで私は違うと思います。
箱型カメラのデザインで難しいのが正面右上の処理。
各社、ロゴやマークを配置して苦労していると思います。
さて、どうなるかそれはそれで楽しみです。
LOGAN
う～ん、小窓があるのがなんかフェイクっぽい気がしますが・・・
まぁでも、Mボディベースでファインダー窓がないと間が抜けた感じになるかと思っていましたが、ブラックボディの場合はそうでもないように思えるので一安心ですかね。
10月16日にQ3モノクロームが発表されなかったので、M EV1はどうなるのか？と思っていましたが、別の記事で23日発表は変わらないとのこと。期待して待ちたいと思います。
Zoyashi
ISOダイヤル無しはさすがに無いんじゃないですかね。なのでフェイクだと思いますがどうでしょうかね。