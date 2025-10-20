ライカ「M EV1」の未確認のリーク画像

Leica Rumorsに、ライカのEVF搭載のMマウントカメラ「M EV1」の可能性のあるリーク画像が掲載されています。

･Is this the first leaked picture of the rumored Leica M EV1 camera?

ある読者が、登場が噂されているライカM EV1の画像を送ってくれた。この画像は本物に見えるが、これが本物のライカM EV1かどうかは確認できていない。どう思うだろうか？

この画像はまだ確定ではないようですが、これが本物だとすると、ボディは明らかにM11がベースで、以前に噂されていたQ3のMマウント版という感じではなさそうですね。ただ、EVF機には不要なはずのレンジファインダー窓（距離計窓）があるのが気になるところで、この窓には何か別の機能が割り当てられているのでしょうか。