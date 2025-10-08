富士フイルムが10月23日に「X-T30III」と「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」を発表？

Fuji Rumorsに、富士フイルム「X-T30III」と「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」の発表日に関する噂が掲載されています。

富士フイルムは、今のところX-T30IIの後継機の登場を否定している。実際、富士フイルムの慣例とは異なり、これまでのところティーザーやX Summit開催のアナウンスはない。



しかし、それでもX-T30III は10月に発表される。そしてついに発表日が確定した。富士フイルムX-T30IIIは10月23日に発表される予定だ。この日、富士フイルムはX-T30IIだけでなく、キットレンズとしてデビューするXC13-33mmF3.5-6.3 OISも発表する。

富士フイルムからは今のところ新製品発表を示唆するような動きはありませんが、Fuji Rumorsが発表日を断言しているので、今月中の発表はほぼ確定と見てよさそうですね。X-T30IIIは噂通りなら、扱いやすい2600万画素センサーと高速なX-Processor5の組み合わせで、使い勝手のよいカメラになりそうです。