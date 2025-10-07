ソニー「α7V」は11月発表で発売は来年1月か2月？

SonyAlphaRumorsに、ソニーα7Vの発売時期やこれまでに判明している仕様や価格などに関する噂が掲載されています。

･Sony A7V shipment start in Q1 only!

今年のハイライトとなる可能性のあるα7Vの発表に備える時が来た。正確な発表日はまだ確定していないが、信頼できる3人の情報筋によると、ソニーはカメラの出荷は第1四半期から開始されると述べているということだ。つまり、ソニーα7Vの発表は11月中旬になる可能性が高い。以下は、これまでに判明しているα7Vの仕様：



･リーク画像によると、3300万画素センサーが搭載されているようだ（α7IVのセンサーの改良版なのか、新しい部分積層型センサーなのかは不明）

･α1IIのような新しいAIチップ

･α7RVと同じボディデザイン。4方向可動式モニタと操作系は同じものになる

･α1II/α9IIIのグリップは採用されていない

･価格は3000ドルに近い

･発表は早くても11月、出荷開始は1月か2月になる見込み

α7Vは秋に発表されるようですが、発売はかなり先のことになりそうで、どうやら年末商戦で販売されることはなさそうですね。スペックに関しては、今回は新情報はないようですが、センサーが積層（部分積層）になるかどうかでカメラの立ち位置がかなり変わってきそうです。価格はα7IVの店頭価格が現在2200ドル程度なので、3000ドルになるとかなりの値上げになりますね。