ソニー「α7V」は11月発表で発売は来年1月か2月？

SonyAlphaRumorsに、ソニーα7Vの発売時期やこれまでに判明している仕様や価格などに関する噂が掲載されています。
･Sony A7V shipment start in Q1 only!
- 今年のハイライトとなる可能性のあるα7Vの発表に備える時が来た。正確な発表日はまだ確定していないが、信頼できる3人の情報筋によると、ソニーはカメラの出荷は第1四半期から開始されると述べているということだ。つまり、ソニーα7Vの発表は11月中旬になる可能性が高い。以下は、これまでに判明しているα7Vの仕様：
･リーク画像によると、3300万画素センサーが搭載されているようだ（α7IVのセンサーの改良版なのか、新しい部分積層型センサーなのかは不明）
･α1IIのような新しいAIチップ
･α7RVと同じボディデザイン。4方向可動式モニタと操作系は同じものになる
･α1II/α9IIIのグリップは採用されていない
･価格は3000ドルに近い
･発表は早くても11月、出荷開始は1月か2月になる見込み
α7Vは秋に発表されるようですが、発売はかなり先のことになりそうで、どうやら年末商戦で販売されることはなさそうですね。スペックに関しては、今回は新情報はないようですが、センサーが積層（部分積層）になるかどうかでカメラの立ち位置がかなり変わってきそうです。価格はα7IVの店頭価格が現在2200ドル程度なので、3000ドルになるとかなりの値上げになりますね。
光芒大師
先日のトピックの「革新的な大きな変化があった場合は製品化までに時間がかかる（ソニー開発者）」を思い出します。
Ⅳに単純にAIAFやバリチル➕αくらいならそこまで時間は必要ないはず。革新的な機種になる事を期待してます！
hui
もはやエントリー機では無く金額的にも躊躇しそうです
スタンダード機を別に用意する計画なのでしょうか
Tsu
3,000ドル弱だと国内では確実に40万超えそうですね。
無印α7に何を求めているかで評価は変わりそうです。
廉価版α1やα9のような立ち位置で高速連射＆ローリングシャッターを抑えてなんて言い出したら高額になるのは当たり前ですし、AIチップとバリチル程度なら”高い”と感じるでしょう。
4k60pでクロップ無しなどこのクラスに求める要求が高くなってくると最終的にR5IIに近い価格になってくると思います。
それとα7C系があるのでα5（仮）のようなもっと安価なフルサイズは出しにくいかもです。
でもα7RVとα7SIIIの中間のようなα9IIにも近いような中途半端な仕様であれば同等の価格でも売れるのではないかと思います。
その際はEVFや超音波ダスト除去はケチらずにお願いしたいです。
え～まうんと
3000ドルは高いですね。日本だと50万円近い価格になってしまうのでしょうか？
とはいえエントリーモデルとして考えるならα7CⅡが比較的手ごろな価格でありながら高性能で人気が有りますし、α7Ⅳを少し値下げして廉価版扱いになるでしょうから仕方の無い価格設定かと思います。
この800ドル、日本円だと12万円分にもなる価格上昇分に説得力を持たせるだけの武器は何が有るのか。いま出ている情報ではちょっと読み取れませんので、続報に期待です。そしてその武器が搭載されて数年後に出るであろうα7CⅢが私としては狙い目と考えていたり。
123改め456
随分ゆっくりしてますね
今までに出てる情報からすると自社比でも他社比でも競争力的に?な存在に
なってしまうのではないかと勝手ながら思ってしまいます
蓋を開けたらさすが最新型だのサプライズお待ちしてます