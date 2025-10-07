富士フイルム「XC13-33mmF3.5-6.3」はパワーズーム非搭載？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの新しい標準ズーム「XC13-33mmF3.5-6.3」に関する噂の続報が掲載されています。

･LEAKED: Fujinon XC13-33mmF3.5-6.3 Finally Fixes What (Most) Photographers Hated About the XC15-45

富士フイルムは2025年にフジノンXC13-33mmF3.5-6.3を発売する予定だと伝えた。広角端（15mmではなく13mm）を喜ぶ人もいるかもしれないが、私にとってさらに重要なもう1つの違いがある。それは、XC13-33mmF3.5-6.3がPZを廃止し、機械式ズームを採用しているということだ。



私は機械式ズームが圧倒的に好きなので、これは嬉しい変更だ。ここ数週間のコメントを読んでいると、ほとんどの人が電動ズームよりも機械式ズームを好んでいるという印象を受けた。



XC13-33mmF3.5-6.3 に機械式ズームが搭載されていることだけでも、このレンズは私にとってはるかに実用的で価値のあるものになる。

パワーズームはスチルにはかえって使いにくいケースも多いので、機械式ズームの採用を歓迎する人は多そうですね。富士フイルムの今後のキットズームは、基本的に機械式ズームになるのでしょうか。