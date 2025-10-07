キヤノンが11月16日･26日に「EOS R6 Mark III」と4本の交換レンズを発表？

Canon Rumorsに、キヤノンEOS R6 Mark IIIと複数の交換レンズの発表に関する噂が掲載されています。

･The Canon EOS R6 Mark III & Four Lenses to be Announced in November

待望のキヤノンEOS R6 Mark IIIが、ついに11月下旬に発表されるようだ。これまでに報告したように、キヤノンは2025年11月16日と26日に発表する可能性が高いとのことだ。この日付は地域によって異なる可能性があることに注意して欲しい。



また、キヤノンは11月中に4本のレンズを発表する予定だと聞いている。4本全てが同じ日に発表されるわけではないかもしれない。



- RF45mm F1.2 STM

- RF20-50mm F4 PZ

- RF300-600mm F4-5.6L IS USM



ここに挙げた最初の3本のレンズは、人々から聞いた結果、最も可能性が高いとされているものだが、100%確実だと言っている人はいない。RF45mm F1.2 STMとRF20-50mm F4 PZはどちらもフルサイズ用で、キヤノンインドに関する調査でリークされた。他の人達にも話を聞いてみたが、どちらのレンズも本物だということだ。



RF300-600mm F4-5.6L USMはさまざまなフォーラムで長い間噂されてきたが、我々はこれが今後登場するレンズであることを確信している。4本目のレンズについては確認できていないが、RF 24-70mm F2.8L IS VCMが最近2度話題になっている。

EOS R6 Mark IIIに関しては来年の発表になるという予想もありましたが、今回の噂では具体的な発表日まで出てきているので、期待できそうな雰囲気ですね。

交換レンズは非LのRF45mm F1.2とRF20-50mm F4 PZ、LのRF300-600mm F4-5.6Lの3本はこれまでにないスペックのレンズで、どのような仕上がりになるのか楽しみです。RF24-70mm F2.8L IS VCMは現行のRF24-70mm F2.8Lの後継機なのか、動画向けのズームとして併売されるのかが気になるところです。