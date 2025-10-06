富士フイルム「X-T6」「X-Pro4」「X-H3」は2025年中には登場しない？

Fuji rumorsに、富士フイルムの第6世代機のの登場時期に関する噂が掲載されています。

･Sorry, But the Fujifilm X-T6, X-Pro4, X-H3 (and Friends) Won't Arrive in 2025

数か月前、我々は次世代センサー搭載の第6世代機は2025年後半から2026年前半に登場するだろうと推測していた。はっきり言って、これは噂ではなくデータに基づいた推測にすぎない。



その記事を公開した後、一部では「2025年11月」が最有力ではないかと推測されていた。しかし、本日、第6世代機は2025年中には登場しないことを確認することができた。したがって、「2025年後半」の可能性は完全に消えたということだ。



つまり、以下のカメラは2025年には登場しない：

X-T6

X-Pro4（またはX-Pro5、X-Pro6）

X-H3 / X-H3S

X-T60

X-E6

X100VII

GFX100III / GFX100SIII / GFX100RFII



「X-T6」「X-H3S」「X-Pro4」などの"噂"について：これらのカメラに関するスペックのリーク情報なるものが多数出回っているのは把握している。しかし、それらはすべて偽物だ。



以前の記事でも説明したが、それらはAIが作り出したでたらめなスペックの寄せ集めにすぎない。毎日のように「次の富士フイルム新製品発表！」という動画が投稿され、再生数やコメントを稼いでいるが、全てフェイクだ。

富士フイルムの第6世代機は今年中には登場しないことが確認されたということなので、今年中に発表される可能性のあるのは、第5世代機だと思われるX-T30IIIのみでしょうか。第6世代機に関しては、まだしばらく先になりそうですね。