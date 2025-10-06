富士フイルム「XC13-33mmF3.5-6.3」にはOISが搭載される？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの新しい標準ズームに関する噂の続編が掲載されています。

･Fujinon XC13-33mmF3.5-6.3 has OIS

ちょっとした噂だが、XC13-33mmF3.5-6.3 は光学式手ブレ補正（OIS）を搭載するとのことだ。ここまでは良いニュースだ。しかし、XC15-45mmF3.5-5.6のキットレンズにはもともとOISが搭載されていた。したがって、新しいXC13-33mmの最大のセールスポイントは、広角端がより広い（13mm対15mm）という点にあるようだ。

これまでの噂でXC13-33mmにOISの記述がないことを心配する声もありましたが、今回の噂によると、OISは搭載されるということなので、IBIS非搭載のボディを使っている方もまずは一安心ですね。

富士フイルムのエントリーよりのモデルはIBISを搭載していない機種がいくつかあるので、エントリー機と組み合わせる可能性の高いXC13-33mmF3.5-6.3にOISが搭載されているのは、当然といえば当然ですね。