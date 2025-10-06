ライカ「M EV1」はライカQのMマウント版のようなカメラになる？

Leica Rumorsに、EVF搭載のMマウントカメラ「ライカ M EV1」に関する追加情報が掲載されています。
･Leica M EV1 = a Leica Q with M-mount
- 近日中に発表されるライカM EV1は、 Mマウントを搭載したライカQカメラだと説明された。M EV1の外観は、ライカM伝統のレンジファインダーデザインではなく、ライカQに近いものになるようだ。以前に噂されていたハイブリッドビューファインダーや光学ビューファインダーは搭載されない。AI生成によるライカM EV1の外観を再現した画像をいくつか紹介する。
ライカM EV1の外観はM11よりもQシリーズに似たシンプルなものになるようですね。サイズもよりコンパクトになりそうです。これまでのMシリーズよりも軽快に撮影できそうな雰囲気ですが、Mシリーズの重厚でがっしりしたボディが好きだった方には、少し物足りないかもしれませんね。
LOGAN
モロQ・・・ですねf^_^;)
光学ファインダーが搭載されないという話が出てから、そうなんじゃないか？とは思っていましたが、やはりそう来ましたか！って感じです。
CMOSやら画像ENGやらはQ3とM11はほとんど同じですから、ファインダーはEVFのみで行くとなれば、Mボディを光学ファインダー無しにするよりはQ3のボディをベースにしたほうが効率的に作成できるんじゃないかと想像します。もちろんMマウント搭載するのに強度耐久性等々、設計的に難しい部分はあるのでしょうが・・・
Q3ベースと言う事は・・・チルト液晶も搭載されるってことなんですかね？
ますます発表が楽しみです。
hui
スナップのお散歩カメラとして小型軽量路線は大歓迎です
一日中首から下げているので少しでも軽量だと助かります