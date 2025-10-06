ライカ「M EV1」はライカQのMマウント版のようなカメラになる？

Leica Rumorsに、EVF搭載のMマウントカメラ「ライカ M EV1」に関する追加情報が掲載されています。

･Leica M EV1 = a Leica Q with M-mount

近日中に発表されるライカM EV1は、 Mマウントを搭載したライカQカメラだと説明された。M EV1の外観は、ライカM伝統のレンジファインダーデザインではなく、ライカQに近いものになるようだ。以前に噂されていたハイブリッドビューファインダーや光学ビューファインダーは搭載されない。AI生成によるライカM EV1の外観を再現した画像をいくつか紹介する。

ライカM EV1の外観はM11よりもQシリーズに似たシンプルなものになるようですね。サイズもよりコンパクトになりそうです。これまでのMシリーズよりも軽快に撮影できそうな雰囲気ですが、Mシリーズの重厚でがっしりしたボディが好きだった方には、少し物足りないかもしれませんね。