富士フイルム「XC13-33mmF3.5-6.3」は「X-T30III」のキットレンズとして同時発表される？

Fuji Rumorsに、X-T30IIIのキットレンズに関する噂が掲載されています。

･Fujinon XC 13-33mm to Be Launched Along with Fujifilm X-T30 III

噂のXC13-33mmF3.5-6.3に関するちょっとした最新情報だ。このレンズは、近日中に発表される富士フイルムX-T30IIIのキットレンズに設定される予定で、今月中に同時に発売される予定だ。



XC13-33mmF3.5-6.3がXC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZのキットレンズを置き換えることになるのかどうかは分からないが、確かにそのように思える。

登場が噂されていた新しいワイドよりの標準ズームXC13-33mmF3.5-6.3は、X-T30IIIと同時に発表され、キットレンズに設定されるようですね。XC13-33mmは換算20mmスタートのズームで、自撮りやVlog用には使いやすいレンズになりそうです。