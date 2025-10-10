ヨドバシの10月上期のランキングで「X-M5」が首位に返り咲き

一眼カメラ売れ筋トップ10！「X-M5」レンズキットがランク外から躍進

  • データ集計期間 : 2025年10月1日～15日

    第1位　富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット
    第2位　ソニー α7C II ズームレンズキット
    第3位　ソニー α7C II ボディ
    第4位　ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ
    第5位　ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット
    第6位　ニコン Z50II ダブルズームキット
    第7位　キヤノン EOS R50・ダブルズームキット
    第8位　富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット
    第9位　キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
    第10位　ソニー VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット

  • 前回はランク外だった富士フイルム「X-M5 XC15-45mmレンズキット」が復帰して、1位を獲得した。現在ヨドバシ・ドット・コムではレンズキットのブラックは予定数終了となり、シルバーのみが注文可能だ。
  • 今回はソニーが2機種4モデル、キヤノンと富士フイルムが2機種、ニコンとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。前回1位のソニー「α7C II」ボディは3位へ後退したものの、同ズームレンズキットが前回5位から2位へランクアップして、トップ3に2モデルが並んだ。

　

最近はマップカメラのランキングでも非常に強い富士フイルムですが、ヨドバシでも今回1位、8位と強さを見せていますね。X-M5は7月にも1位を獲得しており、高い人気を維持しているようです。

ソニーはα7CIIが2位･3位で、発売から結構時間が経っていますが、今でも安定して上位にランクインしてくるのはすごいですね。

ハッセルブラッドX2D II 100Cは高価な中判カメラにもかかわらず今回も上位にランクインしており、中判としては大人気機種になりましたね。

キヤノンはキャッシュバック終了直後の集計なので、あまり元気がないのは仕方ないところかもしれません。ニコンは最近少し元気がありませんが、新製品のZRが発売されたので、次回から巻き返しに期待したいところです。