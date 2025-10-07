ソニー「α7V」は4000万画素センサーを搭載する可能性がある？

SonyAlphaRumorsに、これまでとは別ソースのソニーα7Vのスペックに関する噂が掲載されています。

･Conflicting Sony A7V specs shared by two Sony Artisans :)

インドの著名なソニー使いのアーティストが最近、α7Vの仕様のいくつかを投稿した。これが憶測に基づくものなのか、それとも本当に内部の情報に基づくものなのかは分からないが、投稿はその後削除された。彼が明らかにした内容は次の通りだ。



- 約4000万画素のセンサーを搭載

- グローバルシャッターではない

- 15コマ/秒

- プリキャプチャなし



しかし、混乱を招くように、別のソニー使いのアーティスト（ここでは名前を挙げない）が、他のソニーのカメラユーザーとの非公式チャットで次のように主張した。



「α7Vは3300万画素の積層型センサーを搭載し、『はるかに高速』になる。ただし具体的な数値はわからない」



これについてどう考えたらいいのか分からない。現時点では、「100％本物のソニーα7V画像」をリークした人物から得た仕様を信じることにしている。以下は、信頼できる情報源からこれまでに判明しているα7Vの仕様だ。



- α7Vはインドネシアで「WW824259」というコード名で登録済み。製造はタイ。

- 流出した画像からは、約3300万画素のセンサーを搭載しているように見える（α7IVのセンサーを改良したものか、新しい"部分積層型センサー"かは不明）。

- α1IIと同じAIプロセッサを搭載。

- α7R Vと同じボディデザイン。つまり、4軸チルト式の完全可動モニターと同じ操作系を採用。

- α1 II / α9 IIIのような新グリップ形状は採用していない。

- 価格はおよそ 3000ドル前後。

- 発表は早くても11月、出荷開始は1月〜2月頃の見込み。

α7Vのセンサーに関しては、なかなか確実な情報が出てきませんね。今回のソニーのアンバサダーの情報による4000万画素非積層型センサーは、あり得ないスペックではありませんが、バランスが求められるスタンダード機としては少し高画素かもしれません。

もう一つの3300万画素積層型センサーは、かなり前に流れた噂と同じスペックで、連写速度やローリングシャッター歪みなどの性能的には申し分なさそうですが、価格がかなり高くなってしまいそうですね。