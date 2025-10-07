ソニーが新型カメラ（α7V？）を認証機関に登録

SonyAlphaRumorsに、ソニーα7Vと思われるカメラが認証機関に登録されたという記事が掲載されています。

･It's finally happening -- the Sony A7V has just been registered in Indonesia!

インドネシアの認証機関が、ソニーの新型カメラのコードネーム「WW824259」を登録した。このカメラは、現行のソニーα7 IVと同様にタイで製造される。



このカメラは、11月中旬に発表され、1月または2月頃の出荷開始が予定されているα7Vであるのはほぼ確実だ。α7Vがα7IVと同じ3300万画素センサーを搭載するかどうかはまだ確認できていない。

ソニーが認証機関に新型カメラを登録したので、近日中に何らかの新型カメラが発表されるのは間違いなさそうです。この新型カメラの機種が確定したわけではありませんが、α7Vは既に画像もリークしているので、SARの言うように、実際にα7Vが発表される可能性はかなり高そうです。