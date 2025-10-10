キヤノン「EOS R6 Mark III」の可能性のあるリーク画像

Canon Rumorsに、EOS R6 Mark IIIの可能性のあるカメラのリーク画像が掲載されています。

･Is This The Canon EOS R6 Mark III?

EOS R6 Mark IIIが11月に発売されることが100%確定した。NDA（秘密保持契約）が締結された発売日は11月16日と11月26日の2つある。



下の画像から何が見て取れるだろうか？ この画像のカメラは現在、公式のランナップには存在していない。私はこれがEOS R7 Mark IIのようなAPS-C機ではなくEOS R6 Mark IIIであることを確信している。



最初に気付いたのはEVFで、アイカップが大きく、キヤノンのAPS-C機とは形状が異なることが分かった。これでEOS R7 Mark IIという印象は薄れた。



キヤノンのAPS-C機はすべてシルバーのストラップ取り付け金具を使用しているので、これはEOS R7 Mark IIではない。フルサイズ機のストラップ取り付け金具は黒だ。



この画像ではカメラの右型にタリーライトがあるように見える。また、EOS R5 Mark IIやEOS R1でm-fnボタンのある位置の近くに青いアイコンがある。

Canon Rumorsは来月のEOS R6 Mark IIIの発表は100%と断言しているので、11月の発表は期待できそうですね。リーク画像のカメラは上面の肩液晶がなく、基本的な操作部のレイアウトはEOS R6 Mark IIのものを踏襲しているようです。ただ、ファインダーが角張った形状になっており、現行のEOS R6 Mark IIとはかなり異なるデザインになっているという印象です。