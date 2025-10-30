BCNのコンデジランキングでコダックがワンツー

BCN+Rに、コンパクトカメラの週間ランキングが掲載されています。

･「PIXPRO FZ55 ブラック」連続首位！

「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。



1位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）

2位 PIXPRO C1 ブラック（KODAK）

3位 PowerShot SX740 HS ブラック（キヤノン）

4位 PowerShot SX740 HS シルバー（キヤノン）

5位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）

6位 LUMIX TZ99 ブラック（パナソニック）

7位 LUMIX TZ99 ホワイト（パナソニック）

8位 KC-AF11 ブラック（ケンコー・トキナー）

9位 PIXPRO WPZ2（KODAK）

10位 PIXPRO C1 ブラウン（KODAK）

コダックのコンパクトカメラは今回は1位、2位、9位、10位と、BCNランキングでは本当に強いですね。金額ベースのヨドバシカメラでもコダックのPIXPRO C1が1位だったので、コダックは相当な台数が出ているのは間違いなさそうです。一時は絶滅しかけていた非常に安価なコンパクトが再び売れているのは面白い現象ですね。



コダック以外ではキヤノンのSX740やパナソニックのTZ99など、高倍率ズーム機が人気で、これはスマホではカバーできない超望遠撮影目的でしょうか。