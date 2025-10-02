ヨドバシのコンデジランキングでリコー「GR IV」が首位発進

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの2025年9月上半期のコンパクトカメラの売上ランキングが掲載されています。

コンデジ売れ筋トップ10！ リコー「GR IV」が首位発進

  • データ集計期間 : 2025年9月1日～15日

    第1位　リコー GR IV
    第2位　キヤノン PowerShot SX740 HS
    第3位　ソニー VLOGCAM ZV-1 II
    第4位　パナソニック LUMIX TZ99
    第5位　富士フイルム X half
    第6位　ソニー Cyber-shot RX1R III
    第7位　リコー GR IIIx
    第8位　コダック PIXPRO C1
    第9位　富士フイルム X100VI
    第10位　ライカ D-LUX8

  • 9月12日に発売されたリコー「GR IV」が、初登場で1位にランクインした。ヨドバシ・ドット・コムでは予約販売が実施され、現在は販売休止の状態になっている。
  • 前回1位のパナソニック「LUMIX TZ99」は4位へ。前回10位のソニー「VLOGCAM ZV-1 II」が、ジャンプアップで3位につけた。
  • 今回はソニー、富士フイルム、リコーが2機種ずつ、キヤノン、コダック、パナソニック、ライカが1機種ずつランクイン。

　

GR IVは大人気のGRシリーズの最新機種なので、初登場1位は予想通りの結果ですね。ただ、現在は販売休止になっているということなので、今後の供給状況によってはランキングから姿を消す可能性もありそうです。

今回2位のSX740 HSは、受注再開してからずっと売れ続けていますが、スマホではカバーできない超望遠撮影に対応できる40倍ズームが受けているのでしょうか。

その他ではコダックの低価格コンデジが金額ベースのヨドバシでランクインしているのが目を引くところで、このカメラは他のランクインしている機種より遥かに低価格なので、かなりの台数が売れていることになりますね。