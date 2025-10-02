キヤノンがLレンズの高倍率ズームをいずれ投入するかもしれない？

Canon Rumorsに、キヤノンの特許の情報をベースにしたフルサイズ用のLの高倍率ズームの予想記事が掲載されています。

･Canon Looking at Superzooms Again?

Lレンズの高倍率ズームは長らく登場していませんが、特許がいくつか出願されているので、すぐに登場するかどうかはともかくとして、検討はしている可能性が高そうですね。今製品化するとしたら、動画を強く意識したレンズになる可能性が高そうなので、Lレンズならパワーズーム対応のZシリーズでの製品化が考えられそうですね。