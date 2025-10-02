キヤノンがLレンズの高倍率ズームをいずれ投入するかもしれない？

Canon Rumorsに、キヤノンの特許の情報をベースにしたフルサイズ用のLの高倍率ズームの予想記事が掲載されています。
･Canon Looking at Superzooms Again?
- キヤノンはEF28-300mm F3.5-5.6L IS USMレンズを過酷な条件に耐えられるよう設計したが、このようなレンズがRFレンズのラインナップにないのは残念だ。RF24-240mmコンシューマーグレードのレンズで、そのような（タフな）レンズではない。
･特許（2025-142268）はレンズの枚数が多くLレンズの実施例のように見える。特許には「本発明によれば、小型で高倍率であり、光学性能に優れたズームレンズおよび撮像装置を提供することができる」と記載されている。
- RF24-300mm F3.5-5.6L：キヤノンなら特許の実施例からおそらくこれを選択するだろう。これはEF28-300mmのほぼ完全な代替品になるが、少しワイドなので誰もが満足することだろう。また、他の実施例よりも全域で明るい。
- RF24-400mm F3.5-6.3L：この実施例では更に400mmまで焦点距離を伸ばし、24-300mm F3.5-5.6よりも4mm小型化されている。
- RF28-500mm F3.5-7.2L：このレンズはズーム域を考えると286.34mmと驚くほどコンパクトだ。最高レベルのシャープネスとはいかないだろうが、ユーザーはそこまでは必要としないだろう。
- この種のレンズはRFマウントにはまだ存在しないため、遅かれ早かれ登場するはずだ。キヤノンはEFからRFへの移行をプロに強く推奨しているので、いずれはこのような高倍率ズームのLレンズが発売される可能性は高いだろう。
Lレンズの高倍率ズームは長らく登場していませんが、特許がいくつか出願されているので、すぐに登場するかどうかはともかくとして、検討はしている可能性が高そうですね。今製品化するとしたら、動画を強く意識したレンズになる可能性が高そうなので、Lレンズならパワーズーム対応のZシリーズでの製品化が考えられそうですね。
fox35
近年の高倍率ズームはかなり高性能化していますので大歓迎です。
もしもRF24-300 f5.6 Lが発売されればスゴく売れると思いますし、お値段次第では私も購入します。
RF24-240は描写は評価が高いですが、防塵防滴ではないのが難点ですしね。
R10を使ってる
70-300がないので24-300でも期待なんですが
出来れば24-200F4を出してほしいところです
F4通しの高倍率なら高くても買います