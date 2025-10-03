ソニーが10月16日にイベント「Be Alpha」を開催？新型カメラが発表される？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの新製品発表に関する噂が掲載されています。

･Sony 'Be Alpha' Event in Barcelona on October 16 - New Camera Incoming?

読者から、ソニーが10月16日にバルセロナでBe Alphaイベントを開催するという情報が寄せられた。彼は、ソニーが過去にバルセロナの同様のイベントでα7IVを発表したと述べている。



現時点では、α7Vがこのイベントで発表されるという兆候はないが、α7IVが10月に正式に発表されたことは注目に値することだろう。



私が知っているのは、10月から11月にかけてα7Vが発売されるということだけだ。このカメラの画像はこのサイトで既にリークしている。

ソニーが10月16日にαに関するイベントを開催する可能性があるようですね。何が発表されるのかはまだ確認されていませんが、α7Vの画像が既にリークしていて発表が近付いているのは間違いないので、このイベントで正式発表されても不思議はなさそうです。