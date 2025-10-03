ソニーが10月16日にイベント「Be Alpha」を開催？新型カメラが発表される？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの新製品発表に関する噂が掲載されています。
･Sony 'Be Alpha' Event in Barcelona on October 16 - New Camera Incoming?
- 読者から、ソニーが10月16日にバルセロナでBe Alphaイベントを開催するという情報が寄せられた。彼は、ソニーが過去にバルセロナの同様のイベントでα7IVを発表したと述べている。
現時点では、α7Vがこのイベントで発表されるという兆候はないが、α7IVが10月に正式に発表されたことは注目に値することだろう。
私が知っているのは、10月から11月にかけてα7Vが発売されるということだけだ。このカメラの画像はこのサイトで既にリークしている。
ソニーが10月16日にαに関するイベントを開催する可能性があるようですね。何が発表されるのかはまだ確認されていませんが、α7Vの画像が既にリークしていて発表が近付いているのは間違いないので、このイベントで正式発表されても不思議はなさそうです。
ilce-1m2
イベントを開く以上、目玉であるα7Vが来そうですね
名古屋マン
先日発表のありました新型マクロレンズとのコラボ発表会かな？
是非とも、新型マクロレンズ専用の機能拡張があると嬉しいですね。
確かに、新型マクロレンズが発表されて数日経ちますが、主要インフルエンサー系Youruberからの発信がないのが謎でしたが、新型カメラとのコラボとなると、何が楽しみですね。
週末星撮り
大本命はα7Vでしょうが、大穴のサプライズがあることを期待します。
リーク通りの仕様だとちょっと面白みに欠けますからね…。
ヤマ
前回はRX1R IIIがリークなしできたからRX100シリーズとかないよなぁとか思いながらもサプライズを期待してしまいますよね。
ぺしょ氏
センサーと値段がどうなるか注目ですね
センサー進化なし、値段大幅アップだと苦しい
センサー進化なしでも値段キープ、他ブラッシュアップがあればなんとかなりそう
Z8ユーザー
R6iiiとα7Vのチキンレースはどちらが先に発表になるのでしょうか？
両機種とも積層センサーの噂が有るので、機能と値段のバランスがどうなっていくのか
Z8ユーザーの私も興味があります。
アーサー
サプライズでrx100m8を期待。