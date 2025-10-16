パナソニックが10月17日に発表する新製品は「LUMIX S9 Titanium Edition」？

L-rumorsに、10月17日の発表が予告されているパナソニックの新製品に関する情報が掲載されています。

･Confirmed : Panasonic Lumix is preparing to announce new gear

信頼できる情報源によると、パナソニックは新たな「製品」を発表するということだ。しかし、今回はわくわくするような製品は期待しないで欲しい。

･Oh no... the "new" product turns out to be just the Titanium Lumix S9 Edition :)

明日発表されるのは、LUMIX LABアプリのアップデートと、新しいLUMIX S9チタンエディションだ。チタンゴールドのLUMIX S9は、10月16日よりパナソニックショップで200台限定で希望小売価格1399ユーロで販売される。

パナソニックが発表する新製品は、どうやらS9のチタンカラーの限定版のようです。チタンカラーは人気があるので欲しい方も結構多いかもしれませんが、200台限定だとすぐになくなってしまうかもしれませんね。

[追記] コメントでご指摘いただきましたが、チタンゴールドカラーは国内では既に発売済みでした。