ライカが「M EV1」を正式発表

ライカがEVF搭載のMマウントカメラ「M EV1」を正式に発表しました。

･Leica M EV1 Gains an EVF and Loses the Rangefinder（PetaPixel）

ライカは、同社初のEVF内蔵のM型カメラ「ライカM EV1」を発表した。ライカは、M11シリーズのレンジファインダーと同等の機能を多数搭載したM EV1を「ライカの歴史における重要なマイルストーン」と呼んでいる。

M EV1はレンジファインダーの代わりに、0.5インチ、0.76倍、576万ドットのEVFを搭載している。これにより、ズームインしてピントを確認したり、露出設定を確認したりできる。

EVFは、シャッタースピード、ISO感度、露出値などの露出データを画像の周囲に表示することもできる。EVFには視度補正機能が組み込まれており、設定ホイールを使って-4～+2ディオプターの範囲で調整できる。

M EV1にはフロントレバーが搭載されており、フォーカスピーキングやフォーカス拡大などのフォーカスアシスト機能と、1.3倍または1.8倍のデジタルズームモードを切り替えることができる。これらのデジタルズームはJPEGファイルのみに適用され、元のRAWファイルはそのまま残る。

センサーはトリプル・レゾリューション・テクノロジーを搭載した6000万画素フルサイズBSI-CMOSセンサーを搭載しており、ユーザーは6000、3600、1800万画素の画像を切り替えることができる。

UHS-II SDカードスロットを1基、64GBの内蔵メモリを搭載。

ライカ最新のMaestro III画像処理チップを搭載。

新型M EV1は、M11シリーズと同様にドイツでハンドメイドで製造されている。スタイル上の違いが1つあり、M EV1は、最近ライカQ3およびQ3 43に採用されたダイヤモンドパターンのレザーレットカバーが採用されている。ライカによると、これはM EV1を従来のレンジファインダーMカメラモデルと意図的に差別化するためだということだ。

M EV1はライカM11-Pよりも約50グラム軽量だ。これは大したことではないように思えるかもしれないが、PetaPixelによるハンズオンテストでは、その違いはすぐに分かった。

ライカM11-Pと同様に（ライカM11とは異なり）M EV1にはコンテンツ認証機能が搭載されている。

ライカM EV1は現在、世界中で8,995ドルで販売されている。これは、ライカM11-Pの現在の価格より約850ドル安い価格だ。

長い間噂されていたEVF搭載のMマウントカメラがついに登場しました。数日前にリークした画像は本物だったようで、MV1はリーク画像通り、光学ファインダーとISOダイヤルの無い非常にシンプルで美しい外観になっていますね。背面は、以前に「モニタが大きくなってタッチ操作メインの操作系になる」という噂もありましたが、実際はM11と同じレイアウトのようです。ボディの質感は、Mシリーズらしく非常に高そうですね。