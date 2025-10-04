「ライカM EV1」の詳細スペックと発表日

SAR / Mirrorless rumorsのYoutubeチャンネルで、ライカのEVF搭載のMマウントカメラ「M EV1」のスペックや発表日、ライカQ3モノクロームの発表日に関する動画が公開されています。

･Leica is set to break a 71-year tradition: leaked specs reveal the upcoming Leica M EV1!

10月23日、ライカMマウントシステムに大きな革命が訪れる。ライカが初めてEVF搭載のMマウントカメラを発表するからだ。これは71年の歴史で初めてのことで、大きな議論を呼ぶことになるだろう。実際にこのカメラをテストした情報筋によると、EVF搭載のアイデアはとても好評だったとのことで、彼らはこのカメラを気に入っている。



ライカは10月16日頃にライカQモノクロームを発表する。このカメラは28mmレンズを採用し、43mmバージョンは後から登場する可能性がある。EVF搭載のライカM EV1は10月23日に発表される。このカメラの前面はレンジファインダー窓がなく、ライカのロゴのみの非常にシンプルな外観になる。以下はM EV1のスペックだ。



- 0.5インチ EVF、576万ドット、倍率 0.76

- フォーカスアシスト・視度補正対応

- 新しいFNボタン、デュアル機能セレクターレバー

- レンジファインダー窓なし

- ダイヤモンドパターンのレザー外装

- コンテンツ認証対応

- M11と同じ6000万画素センサー、同じ Maestro Ⅲ プロセッサー

- 内蔵メモリ64GB

- 価格：約7,950ユーロ

- 発表：10月23日（地域により1日ずれる可能性あり）

- 発売：11月予定



来年末頃にはライカM12が登場すると噂されており、これからはレンジファンダー系のM12、M13...とEVF系のM EV1、M EV2...の2つのシリーズが併存することになるだろう。

ライカM EV1には富士フイルムX-Proシリーズのようなハイブリッドファインダーを採用するという噂もありましたが、ファインダー窓が無くロゴマークだけのシンプルな外観になるということなので、普通のEVFになりそうですね。基本的なスペックはEVFが搭載されている他はM11から踏襲しているようです。

MマウントのEVF搭載機は賛否両論ありそうですが、レンジファンダー機も存続されるなら、伝統的なMのファンの方にとっても問題はありませんね。