リコーのアンケートから現在のPENTAXの「悩み」や「迷い」が感じられる

写真家の田中希美男氏が、XにリコーのPENTAXカメラユーザーへのアンケート調査に関する意見をポストしています。
- RICOHが一部のPENTAXカメラユーザーに向けて、「PENTAX一眼レフカメラ調査アンケート」をやってるらしいぞ、と知人に教えてもらった。昨年も似たものをやったらしい。そのアンケート（16ほどの「Q」がある）を読むと、いま現在のPENTAXの〝悩み〟というか〝迷い〟が感じられて少し心配になる。
- 質問の中で、おやっと思ったのは、「Q7」のデジタル一眼レフのMF専用機についての質問でした。質問内容からは、AFもAEもない完全マニュアル一眼レフが企画（の一部）にあがっているようにも感じられる。ハテナ？ ナニが知りたいのかな？ と首を傾げたくなるところも。おーい大丈夫か、PENTAX。
（※以下、リコーのアンケートQ7.の内容です）
Q7. デジタル一眼レフカメラがMF専用機の場合、購入したいと思いますか？（MF専用とすることでファインダーが明るくなり、スプリットイメージなどのスクリーンを活用できるほか、バッテリーライフの向上やカメラサイズの小型化を実現できます。）
リコーは次のデジタル一眼レフは、ことによるとMF専用機を検討しているのでしょうか。今後のKマウントの方向性として、現行機種の後継モデルを出すのか、もっと尖ったマニア向けの製品を出すのか、上記ポストで指摘されているように悩んでいるのかもしれませんね。あまり尖りすぎた製品だと、話題にはなっても全く売れない可能性もあるのでさじ加減が難しそうです。
とんと
数十年ペンタックス一筋でした。 MZシリーズから始まり
デジタル一眼になってからも４台購入。
レンズも苦労しながらスターレンズ、リミテッド姉妹含め一生懸命
揃えましたが先日ついにマウント変更しました。
なかなか難しいとは感じつつも、いつか「マウント変更するんじゃなかったかも」と思わせる展開になって欲しいと思います。
朔
デジタルライカがマニュアルメインなんだからあって良い思いますけどね。
ただフィルムと違ってラチュードが狭いので扱いの難しい機種にはなると思います。
daipa
少ないであろうリソースを、もっと有意義に活用した方が良い。もしかしたら、今どきのカメラを開発できる社員がいなくなってしまったのかも。
たいやん
次に出す製品は近々発表、今回のアンケートはその次の製品向け・・・だったら良いなと。
kmz
MF専用機はかなり前のイベントで次世代フルサイズ機の案4つの一つとして挙がっていた記憶があります。
K-1 IIIには個人的にはD850同等の(または超える)究極の一眼レフを期待していますが、小型軽量なMF専用機でのんびり風景を撮るのもまた面白いなとは思います。
その時はぜひ面白いMFレンズも。
k-wan
アンケートですが
フルサイズモノクロームとMF専用デジタル一眼でしたね
固定液晶で不要な機能は排除したPENTAXspのようなヘリテージデザインMF専用機で値段が20万台に抑えられるなら興味ありますが、K-1の筐体を利用したデザインだと購入意欲は微妙になりそうですね
個人的には、最近 操作ボタンの反応が微妙になってきた9年目突入の愛機事情もあり、まずはＫ−1の正式後継機の情報をお願いしたいところです。
プラスＸ
今のシステムを（細く長くであっても）維持していくために必要であれば、新機種もいいと思います。
明るい光学ファインダーのカメラでLimitedレンズなら、十分にMFで使えると期待できます。シンプルなカメラでFA31Limitedを使えたら楽しそうですね。
（まだ入手できていないのですが・・・）
KISS Rを待ちながら
自分もこのアンケートに回答しました
フィルムをセンサーに置き換えたようなフルマニュアルMF専用機なら手に入れたいと思いつつ、まずは*istDシリーズやフィルムカメラSシリーズのような小型軽量機、あるいはKP後継機があると個人的に嬉しいですね
Switch
ＰＥＮＴＡＸ ＭＸ にフイルムの代わりに、ＳＤカードを入れて撮れるだけで
十分だとおもいます。
来栖道庵
完全機械式のMF一眼レフで良いですが、ニコンFのようなフィルムバック交換式に
してほしい。気分によって「今日はフィルム、明日はデジタルバック」となれば
面白いです。
デジタルの 「枚数無制限、露出失敗時の撮り直ししやすさ」はとても有効です。
背面モニタを見て露出修正できるので。
キミ
MF専用機！楽しみすぎます！
センサーで驚かして欲しい
wow
銀塩が売れたならMF専用も、といったところでしょうか。いま残っているPENTAXユーザーの多くは懐古的なカメラを求める層だと見做されているのかもしれませんね。
AGM
デジタルのMF専用機、面白くはあります。コンパクトな製品が期待できそうですし、価格次第では買うかもしれないです。
ただ、出来ることなら従来機の後継を出しつつバリエーションのひとつとして展開して欲しくはあります……満を持しての新型フルサイズ！としてMF専用機が出てくるのは、本当に欲しいものと少し違うなあと。面白いし興味はあります。
自分のような既存ユーザーが欲しがっているものだけではパイが増えないのも確かなので、新規層開拓の挑戦は応援したいです。
Nancy
ペンタックス(+Nikon・Leica)ユーザーの私が贔屓目に見てもK-1iiiが売れる機種になるとは思えないので、私はMF機などへの路線変更もアリなんじゃないかと思います。
機能を廃して極限まで薄型化してフィルム機時代のフォルム(LXとか)を再現できれば、面白いと思います。
薄くするためには、いっそのこと背面液晶もなくていいです。露出だけ確認したいので肩液晶でちっちゃくプレビューできればそれでもうOKなくらいです。
中途半端なものを作るのではなく価格は50万円くらいでM型ライカと戦えるくらいの質感で出てきたら私は買います。
まあ、商業的には成功しないかもしれませんが。
タクス
MF専用機がフィルム機並みのサイズになるなら需要あるんじゃないですかね
でもKマウントフランジバック＋フィルムの厚みを、Kマウントフランジバック＋センサーの厚み＋基板の厚み＋液晶の厚みで実現するのは無理なので結局ミラーレス用マウントにするしか無いでは？と思います
ほ゜ち
例えばライカには、フィルムの頃のライカ知らない人も惹きつける魅力がありますよね
リコーは既存のPENTAXユーザーさんだけにアンケートとってはだめだと思うんですよね
望遠野郎
所謂枯れた技術を細々と、コストを抑えて細く長く作り続けるというならMF専用のデジタル一眼レフはまあ作ろうと思えば作れるんでしょうけど、発展性も無く一旦買ったら当分の間は買い換えないであろう形で存続が出来るのかが不安ですね。
MF専用のレンズは新規で出すのか中古市場から探すのか、ニッチ路線に走り過ぎて行き詰まって危うい事になるんじゃないかなと…。
加山
マニュアル専用デジタル一眼レフですか。興味が湧きますね。
作ってもらえるなら、是非最高の撮影体験を楽しめるものにして貰いたいですね。
マグネシウムボディーではなく、真鍮深絞り、ニッケルメッキとブラック焼き付け塗装。シャッター幕、ミラー巻き上げを手動で、となると嬉しいですね。
ただ、とんでもなく高くなりそうなので、手が出ないかも。