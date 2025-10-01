ニコンの歴史上最高のレンズは？

photographylifeに、読者による「ニコン史上最高のレンズ」の投票結果（トップ25）が掲載されています。
･The Best Nikon Lens of All Time
- 「史上最高のニコンカメラ」の記事に続いて、本日はレンズ編を紹介する。ニコンはこれまで数百ものレンズを製造してきたが、その中で史上最高のレンズはたった1つだけだ。どれが勝つと思うだろうか？ 8回の読者投票を経て、256本のニコンのレンズを1本に絞り込んだ。これが、読者の皆様にとっての史上最高のニコンレンズだ。
Z24-120mm f/4 S おめでとう！ このレンズはトーナメントで素晴らしい成績を収め、Z400mm f/2.8 TC VR S、Z 24-70mm f/2.8 S II、Z14-24mm f/2.8 S などの素晴らしいレンズを打ち負かし、最終ラウンドでは、Ai-S 105mm f/2.5を228対64のスコアで打ち負かした。
Z 24-120mm f/4 Sが、よりハイエンドな数々のレンズに打ち勝ったのは、ほぼ完璧なミッドレンジの焦点域のズームという特性にあると思う。24-120mmは汎用性が高く、手持ち撮影に十分な明るさでありながら、重さと携帯性にも優れて、画質も全体的に優れており安定している。
このトーナメントの結果を計算し、大まかな上位25位まで絞り込むことができた。以下はそのランキングだ。
1. Z 24-120mm f/4 S
2. Z 24-70mm 2.8 S II
3. Z 135mm f/1.8 S Plena
4. AF-S 105mm f/1.4E
5. Z 400mm f/2.8 TC VR S
6. Z 70-200mm f/2.8 S
7. Z 14-24mm f/2.8 S
8. Z MC 105mm f/2.8 S
9. Z 400mm f/4.5 S
10. Z 180-600mm f/5.6-6.3
11. Z 600mm f/4 TC VR S
12. AF-S 14-24mm f/2.8G
13. AF-S 70-200mm f/2.8G
14. AF-S 200mm f/2G
15. AF-S 28mm f/1.4E
16. Z 50mm f/1.8 S
17. AF-S 24-70mm f/2.8E VR
18. AF-S 70-200mm f/2.8E FL
19. Z 100-400mm f/4.5-5.6 S
20. Z 35mm f/1.2 S
21. AF-S 120-300mm f/2.8E FL
22. Ai-S 105mm f/2.5
23. AF-S 500mm f/5.6E PF
24. AF85mm f/1.4D
25. AF-S 180-400mm f/4E
カメラの投票結果ではトップ10にFシリーズとDシリーズのカメラが7機種もランクインしていて、Fマウント機が大健闘していましたが、レンズの投票結果ではトップ10のうち9本がZマウントレンズで、ボディに比べると最新のレンズを「歴史上最高」と考える人が多かったようです。
非常に便利で実用性の高いZ24-120mm f/4Sが1位となっているので、憧れやロマンを感じるレンズ（ Z58mm f/0.95 S Noctのような）よりも、実際に使ってみて最高だったレンズに投票している人が多そうですね。
メキシカン
つい最近z6iiiが気になって店頭で手にとってみて24-120mmの凄さが印象に残っています
描写が素晴らしいだけでなく、ボディとの組み合わせか手ブレの制御も完璧、120mmまでカバーしつつSONY純正では考えられないような価格
ニコンにマウントを変えようか悩むくらいの衝撃でした
Z7Ⅱ＆Z5Ⅱオーナ－
さほど多くのレンズを所有している訳では有りませんが、所有している Z 24-120mm f/4 S が1位になったことに驚いてます。Fマウント時代から24-120mm を２タイプ所有していましたが、とても使い易いズーム域ですし軽めで使い回しに優れていると思います。
あと Ai-S 105mm f/2.5 が22位に入ったことにも驚きました。Fマウントから離脱しましたが、アダプタ－経由で使える此方と 50mm f/2.0 の2本も残してあります。
ルミエール
85mmDが入っているのは嬉しい。
ニコンの機材を全て手放す際に最後まで悩み、マウントアダプター使ってまで延命させたレンズなので。あのレンズでしか写せない味があり、AFの時代を感じても許容できる素晴らしいレンズだった。
ら・ら・ら
ニコンの歴史上最高のレンズって言うと、個人の最高ではないので、NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noctだと思いますが。
コンタレックス・ブルズアイことピータービルト
う～ん、_Nikonさんの苦労して、製造、販売していましたFマウントの
「研削非球面レンズ」を採用した3本トリオのレンズ、
そして、Nikonの冠を世に知らしめた戦時中（後）の
和製ゾナーとダンカンが評したP.C NIKKOR8.5cm F2、
同じくレンジファインダー用の5cmF3.5MICRO NIKKORなども
歴史を語る上でランクインして欲しかったです。
N
120-300mm f/2.8E FLが思ったより低くて驚きました。
仕事では一番活躍頻度の多いレンズで、あまりに使いすぎて一度はオーバーホールに出したほどです。
70-200ではあと一歩足りない所をカバーしてくれて、その2本と400mmとの組み合わせで大抵のスポーツやイベント現場はいけます。
そういう意味でZ 400mm f/2.8 TC VR Sの5位は納得です。
ニコまる
50/1.8Sは初めて使った時に驚いてZマウントの良さを実感したレンズ。
日常使いなら24-120/4Sと好みの画角の単焦点を買えば充分に楽しめる。
と言いつつPlenaは今まで見たことがない絵が出てくるし、Z MC105もクリアな写りだし、ニコンのレンズは高額性能が素晴らしい。
JJ
22位で、Ai-S のレンズが入っているんだ。
個人的には嬉しい。
ササニシキ
実用的でバランスの良いレンズと、
究極の1本的なレンズとが混ざり合って、
悩ましいランキングですね（笑）
伝統の55mmマクロが入っていないとか、
何となく物足りない感もありです。
他分野で言えば、
新旧のスポーツカーとファミリーカーをまとめて比較するような、
そんな難しさを感じるランキングです。
それはそれで面白いですけど（笑）
個人的には、電子補正に頼らず光学だけで性能出してる、
そんな時代のレンズにニコンらしさを感じます。
tkfl
Z 24-120 f/4、確かに良いです。仕事でレンズ一本で突撃する時にはこの子です。
ただ、余りに出番が多すぎるので、最近は24-70 f/2.8 Sも持ち出すようにしておりますが、この子はこの子で良いなぁと再認識しとります。
SJS
24-70ミリだと、撮影中、望遠側があと少し足りないということがよくありました。現在、Z24-120ミリf4SはZ9に付けっぱなしになっています。画質もいいし、とても使いやすいレンズです。でも、まさか1位とは驚きです。
KJ(N)
上位はほとんど最近のレンズと。
もう母数がそっちなんですね。世代交代は喜ばしいことです。
歴史上の存在感では 元祖Noct （Ai 58/1.2）がありますが、誰もが飛びつくような商品ではなかったですね。逆に、手ごろで間口の広い Ai Nikkor 105mm F2.5S の人気は分かる気がします。僕もまだ使ってるし（笑）
でも個人的に 「最高の」 レンズをひとつ上げるなら、迷わず
Ai Nikkor ED 180mm F2.8S
を選びます。 なんといっても外観が素晴らしい。 引き出しフードつきの外径の揃った美しい鏡筒。 そこにぐるりと巻かれた１本の金帯。 この金帯が大事。
美品な中古を求めて今でも時々探したりします。 光学性能も良好ですが、このレンズだけは使わずに飾りたい（笑）。