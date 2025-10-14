パナソニックのティーザーはアプリの発表のためのもの？

43rumorsに、パナソニックの新製品発表に関する記事の続報が掲載されています。

･Official Lumix Teaser Released -- Could This Be Just an App Event?

ティーザー動画を見る限り、新型カメラの発表ではなく、LUMIXアプリのメジャーアップデートのようだ。パナソニックがアジアで3機種の新型カメラを登録していることは既に分かっており、発表を心待ちにしているだけに、少し残念だ！



もうひとつ、パナソニックはウェブサイトで、10月20日に新しいLUMIX Flowのアップデートがリリースされると予告している。その内容は次の通りだ。



LUMIX Flow 1.3.0(iOS/iPadOS/Android)

・DC-S5M2、DC-S5M2X、DC-GH7に対応した。

・縦位置撮影に最適化されたUI表示を追加した。

・ミラーリングモニターの機能を改善した。

・動作の安定性を強化した。



以下の機能は、DC-S5M2、DC-S5M2X、DC-GH7のみ対応。

※DC-S1M2、DC-S1M2ES、DC-S1RM2にも近日対応予定。

・ライブビューにLUTを適用可能。

・複数フレームマーカー表示に対応した。

・AF認識フレーム表示を追加した。

公開されたティーザー動画はスマホ操作が中心に構成されており、確かにハードウェアではなくアプリのアップデートを示唆しているように見えますね。新型のカメラやレンズが登場しないとすれば少々残念ですが、これはこれでLUMIXユーザーには有用なアップデートになりそうです。