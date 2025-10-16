ニコンが「Z DX 16-50mm f/2.8 VR」を正式発表

ニコンがAPS-C用の大口径標準ズーム「Z DX 16-50mm f/2.8 VR」を正式に発表しました。

･標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」を発売

株式会社ニコンイメージングジャパンは、APS-Cサイズ/DXフォーマットミラーレスカメラ対応の標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」を発売する。発売時期は2025年10月31日。

開放F値2.8ならではの大きく自然なボケとNIKKOR Z レンズならではの高い光学性能による色にじみを抑えたクリアーな描写を実現し、作品性の高い表現が可能。

EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚により、各種収差を効果的に低減。

絞り開放ではソフトな描写、絞れば解像感が高い描写、と多彩な表現が楽しめる。

レンズシフト方式手ブレ補正（VR）機構（補正効果5.0段中央）により、暗所でシャッタースピードが遅くなった場合でも手ブレを効果的に軽減できる。

大口径ズームレンズでありながら、全長約88mm、質量約330gの小型・軽量設計で、優れた携行性と高い機動性の両立を実現。

「STM（ステッピングモーター）」を採用したことにより、静かなAF駆動を実現し、フォーカスブリージングを抑制したレンズ設計と併せて、動画撮影をサポート。

最短焦点距離は広角端0.15m、望遠端0.25mで、被写体に近づいたダイナミックな表現が可能。

防塵・防滴に配慮した設計。

Nikon Rumorsで噂が流れていたDXの大口径標準ズームが本当に登場しましたね。このレンズはDXの本格的な標準ズームを待っていた人には待望のレンズになりそうです。DX16-50mm f/2.8はF2.8通しのズームとしては小型軽量で最短撮影距離も短く、防塵防滴に配慮した設計になっているので、非常に使い勝手はよさそうです。このレンズの登場で、ニコンのDXシステムの訴求力がかなりアップしそうですね。