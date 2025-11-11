ヨドバシの11月上期のランキングで「X2D II 100C」が首位に返り咲き

CAPA CAMERA WEBにヨドバシカメラの2025年11月上期のレンズ交換式カメラの売上ランキングが掲載されています。

･一眼カメラ売れ筋トップ10！ ニコンが引き続き好調

データ集計期間 : 2025年11月1日～15日



第1位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ

第2位 ソニー α7C II ボディ

第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット

第4位 富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット

第5位 ニコン Z5II ボディ

第6位 ニコン ZR ボディ

第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット

第8位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット

第9位 富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット

第10位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ





今回はニコンが3機種、ソニーが2機種3モデル、富士フイルムが2機種、キヤノンとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。

前回2位だったハッセルブラッドのフラッグシップ中判ミラーレス「X2D II 100C」ボディが、ランクアップして2か月ぶりに1位を獲得した。

前回1位のニコン「ZR」は6位に後退したが、ニコンは前回に続きメーカー別では最多となる3機種をトップ10に送り込んだ。

ハッセルブラッドの「X2D II 100C」は9月に2回目のランクインで1位になったのも驚きましたが、今回の発売から少し時間が経ってからの1位返り咲きは更に驚きで、X2D II 100Cの人気は本当にすごいですね。

ソニーはα7CIIが2位･3位と引き続き安定して高い人気を維持していますね。ソニーはα7Vが登場するまではこの状況は変わらなそうです。