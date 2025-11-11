ヨドバシの11月上期のランキングで「X2D II 100C」が首位に返り咲き

CAPA CAMERA WEBにヨドバシカメラの2025年11月上期のレンズ交換式カメラの売上ランキングが掲載されています。

一眼カメラ売れ筋トップ10！ ニコンが引き続き好調

  • データ集計期間 : 2025年11月1日～15日

    第1位　ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ
    第2位　ソニー α7C II ボディ
    第3位　ソニー α7C II ズームレンズキット
    第4位　富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット
    第5位　ニコン Z5II ボディ
    第6位　ニコン ZR ボディ
    第7位　ニコン Z50II ダブルズームキット
    第8位　ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット
    第9位　富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット
    第10位　キヤノン EOS R5 Mark II ボディ

  • 今回はニコンが3機種、ソニーが2機種3モデル、富士フイルムが2機種、キヤノンとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。
  • 前回2位だったハッセルブラッドのフラッグシップ中判ミラーレス「X2D II 100C」ボディが、ランクアップして2か月ぶりに1位を獲得した。
  • 前回1位のニコン「ZR」は6位に後退したが、ニコンは前回に続きメーカー別では最多となる3機種をトップ10に送り込んだ。

　

ハッセルブラッドの「X2D II 100C」は9月に2回目のランクインで1位になったのも驚きましたが、今回の発売から少し時間が経ってからの1位返り咲きは更に驚きで、X2D II 100Cの人気は本当にすごいですね。

ソニーはα7CIIが2位･3位と引き続き安定して高い人気を維持していますね。ソニーはα7Vが登場するまではこの状況は変わらなそうです。