ソニーが12月2日のαシリーズの新製品発表を予告

ソニーが公式サイトで、2025年12月2日の新製品発表を予告しています。

･αUniverse

ベーシックを再定義する 2025年12月2日 23時（日本時間）

ソニーの新製品発表は噂通りの12月2日で確定ですね。新製品については具体的には触れられていませんが、「ベーシックを再定義する」と述べられているので、α7シリーズの新製品「α7V」をワンランク上の製品に移行するということを示唆しているのかもしれませんね。これは「α7Vには部分積層型センサーが採用され、連写等の性能が大幅に向上する」という海外の噂とも一致しています。