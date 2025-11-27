ソニー「FE100mm F2.8 Macro GM OSS」は驚異的な性能

DigitalCameraWorldに、ソニーの新しい望遠マクロ「FE100mm F2.8 Macro GM OSS」のレビューが掲載されています。

･Sony FE 100mm f/2.8 Macro GM OSS review

FE 100mm F2.8 Macro GM OSSは、標準で1.4倍の撮影倍率を実現しており、更に1.4倍と2倍のテレコンにも対応し、最大2.8倍のマクロ撮影が可能だ。

このレンズはテレコンに対応するために長くなっているが、そのサイズにもかかわらずかなり軽い。重心が前に偏っているので、非常に頑丈な三脚がないと扱いにくいことがある。

手持ち撮影は手ブレ補正システムのおかげで実用的で、これは三脚を使えない場所で撮影する人には朗報だ。

AFは高速正確で、手持ち撮影による微細な動きにも対応でき、三脚なしでの撮影も可能だ。

フォーカスリングは最短と無限遠の両方で止まり、距離目盛りも付いているしっかりとしたものだ。





（実写テスト）このレンズはGMに期待される通りの驚異的な性能だ。α7RVのテストでの解像力は驚異的だった。開放でも画面全域でシャープで、テレコン使用時でも驚くほどのディテールが得られる。しかし、色収差はコントラストの高い状況では多少目立つ。それ以外は素晴らしいとしか言いようがない。

このレンズはマクロレンズに求められるあらゆる機能を搭載しており、特に手ブレ補正とAFに関しては他のどのレンズよりも優れている。

フォーカスブリージングは多少見られるが非常によく抑えられている。

ボケは必ずしも理想的とは言えず、開放では周辺部で玉ボケが猫の目状になるが、これはマクロ撮影ではそれほど問題にならない。





（ラボテスト：解像力）中央の解像力は、F2.8の開放から際立っており、その性能はF11までそのまま維持されている。画面の隅でも驚くほどシャープだ。

（ラボテスト：色収差）テストした絞り範囲の全域で画面の隅でも色収差はごくわずかだ。

（ラボテスト：歪曲）歪曲は0.28のごくわずかな糸巻き型で、幾何学的な被写体を撮影する場合でも実写では通常は歪曲に気が付かないだろう。





結論：FE100mm F2.8 Macro GM OSSはあらゆる点で素晴らしいレンズだ。絞り開放からテレコン使用時まで、画面全域にわたって非常にシャープで、テレコン使用時には2.8倍の驚異的なマクロ撮影が可能になる。強化された手ブレ補正と高精度なAFのおかげで、三脚なしでも安心してマクロ撮影ができる。この手持ち撮影のポテンシャルには非常に感銘を受けた。

FE90mmマクロを既に持っていて、アップグレードするかどうかで迷っているなら、100%アップグレードする価値はある。その性能は桁違いだ。これはEマウント用としては最高のマクロレンズで、ソニー史上最高のレンズの1つだ。

良い点：ネイティブで1.4倍の倍率、テレコンで最大2.8倍、際立った解像力、素晴らしい手ブレ補正、最短と無限点で適切に止まるマニュアルフォーカス。

悪い点：開放でわずかに色収差が見られる。

FE100mm F2.8 Macroは「驚異的な性能」「ソニー史上最高のレンズの1つ」「（90mmマクロと比べて）桁違いの性能」と、これ以上はないくらいの高い評価となっていますね。解像力は開放から隅まで極めて高く、歪曲や色収差も少なく申し分のない光学性能と言ってよさそうです。ただ、ボケに関しては必ずしも理想的とは言えないと述べられているので、ポートレート等で使いたい場合は、サンプル画像等でボケ味をよく確認してから購入した方がよさそうですね。