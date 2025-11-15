ソニーが12月2日のイベントの招待状を配布

SonyAlpharumorsに、ソニーが12月2日に開催するイベントの招待状が掲載されています。

Sony Vietnam sends out invitation for December 2

ベトナムのインフルエンサーが次の情報を投稿している。



「ソニーが何か発表するようだ。おそらくα7Vが12月2日に発表されるのだろう。この招待状はベトナムのインフルエンサーやコンテンツクリエイターに送付された。画像に掲載されている時刻はベトナム時間なので、自分の地域に合わせて換算して欲しい」

ソニーがイベントの招待状を配布しているので、噂されている12月2日の新製品発表は、これでほぼ確実になりましたね。招待状には新製品が何かを示唆するようなものは記載されていませんが、噂のα7Vが発表される可能性が高そうです。ベトナムとの時差は2時間なので、海外と同時発表だとすれば国内では20時30分から発表が行われることになりますね。