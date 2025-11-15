キヤノン「EOS R6 Mark III」は動画の長回しに弱い

PetaPixelに、キヤノン「EOS R6 Mark III」の動画撮影時の熱問題に関する記事が掲載されています。

･Videographers Might Have to Worry About the Canon R6 Mark III Overheating

EOS R6 Mark IIIのレビューでは、多くの同じような動画機能を備えたEOS C50と比較して、冷却ファンの有無がビデオグラファーが動画用のボディを選ぶ理由の1つだと述べた。R6 Mark IIIに関しては、一部の使用例では過熱が懸念される可能性があると考えている。



PetaPixelのオーバーヒートのテストはすべて、室温21℃の屋内で実施されている。R6 Mark IIIの場合、温度のしきい値は「高」に設定し、それぞれのテストの間にカメラは1時間冷却されている。すべてのテストはバッテリーのみを使用して実施され、USB-Cポートからの給電は行わなかった。



- 4K30p「ファイン」：バッテリーが切れるまで103分間録画でき、オーバーヒートしなかった。

- 4K60p「ファイン」：カメラが28分でオーバーヒートしシャットダウン。

- 4K24p RAW動画： CFexpressカードがオーバーヒートするまでの42分間の録画できた。カメラはオーバーヒートせず、カメラのオーバーヒート警告も表示されなかった。

- 7K30p オープンゲート記録：34分でカメラがオーバーヒートしてシャットダウン。



この結果は最も一般的な4つの動画設定のうちの3つで、何らかのオーバーヒートが発生し、録画時間が短縮されることを示している。4K30pの103分は、バッテリー切れによって録画が停止した場合にカメラが録画できる時間で、フレームレートを2倍の60pにすることで録画時間が73%短くなることを意味する。オープンゲートでの撮影では、録画時間が67%短くなった。



RAW動画では、カメラはオーバーヒートしなかったたが、カードのオーバーヒート警告（カメラのオーバーヒートとは別の警告）が表示され、R6 Mark IIIは録画を停止した。これは必ずしもR6 Mark IIIの問題ではないが、C50のようなファン内蔵カメラではこのような制限は発生していない。そのため、これを制限事項として挙げざるを得ない。RAW動画では、最大録画時間が59%短くなる。



R6 Mark IIIには優れたC-Logが搭載されているため、4K30p「Fine」以上をカメラに要求しない動画撮影者は多いだろう。60pでの長回しはまれだが、残念ながら動画の記録時間はR6 Mark IIIの最も弱い部分だ。映画製作者は、RAWやオープンゲートでの長時間記録を重視するかどうかでアクティブ冷却機構を備えたカメラに移行するかどうかを決める必要があるだろう。



アクティブ冷却を選択するか、EVFやIBISと引き換えに記録時間の制限を受け入れるかを選ぶことは、率直に言って本当にひどい選択だ。パナソニックはLUMIX S1IIにこれらの機能をすべて搭載しているので、すべてを提供するという方法があることは明らかだ。

EOS R6 Mark III は長回しにはそれほど強くないようで、4K60pやRAW動画、オープンゲートなどで長時間録画したい方は注意が必要ですね。冷却ファン内蔵のEOS C50が既に発売されているので、EOS R6 Mark IIIはスチル機として割り切った感じでしょうか。これは動画の長回しとスチルを両立したい方には、PetaPixelの言うようにかなり悩ましいことかもしれませんね。