ソニー「α7V」は12月上旬に発表、クリスマス前に発売？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の新しい正面からのリーク画像と発表時期に関する噂が掲載されています。

･Sony A7V Coming Early December -- New Leaked Image Revealed!

本日、ついにキヤノンEOS R6 IIIが発表されたが、そのわずか1ヶ月後にはソニーα7Vが登場する！



2人の情報筋によると、ソニーは12月上旬にこのカメラを発表する予定だということだ。少量の初期ロットはクリスマス前に出荷される見込みだが、ほとんどの写真家はα7Vを1月に入手することになるだろう。



α7Vの前面が写った新たなリーク画像も受け取った。予想通りC5ボタンはないが、これは必ずしもプリキャプチャー機能が搭載されないことを意味するわけではない。



α7Vと同時に発表される新しいレンズについてはまだ確認が取れていないが、今後数ヶ月以内に3本の新しいソニーレンズが発売される予定であると噂されている。



- 100-400mm F4 GM

- 100-4000mm G（可変絞り）

- F2の超広角GMズーム



情報筋はまだ仕様を明らかにしていないが、過去1ヶ月で収集したα7Vの情報は次の通りだ。

- 33MPセンサー（α7IVと同じか、部分積層の新型かは不明）

- 連写速度の向上（15コマ/秒？）

- 8段分の効果のボディ内手ブレ補正

- α1IIの同じような新しいAIチップ

- 4方向フル可動モニタ

- デュアルType A SDスロット×2

- C5ボタンなし

- ソニーα7RVと同じボディデザイン

- 価格は3000ドルに近い

- 発表は12月上旬

- クリスマス前に限定出

α7Vの発表に関しては様々な噂がありましたが、今回の噂は複数の情報筋からのものなので、これまでの噂よりは信頼できそうな雰囲気ですね。これまでα7Vは「今年中に発表されても発売は来年」と述べられていましたが、一応、タマ数は少ないながら今年中に発売はされるようですね。とは言え、多くの人が入手できるのは来年になりそうです。新しい前面のリーク画像に関しては、α7IVからあまり変わっていないという印象です。