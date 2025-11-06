キヤノンが「RF45mm F1.2 STM」を正式発表

キヤノンが非Lの非常に安価な大口径標準単焦点レンズ「RF45mm F1.2 STM」を正式に発表しました。

･大口径標準単焦点レンズ"RF45mm F1.2 STM"を発売

「RFレンズ」の新製品として、大口径レンズならではのボケ味を生かした撮影を気軽に楽しみたいユーザー向けの標準単焦点レンズ"RF45mm F1.2 STM"を2025年11月下旬に発売する。

開放F値1.2による大きなボケ味を生かし、被写体を際立たせた立体感のある表現が可能。背景のボケが滑らかで、自然に溶け込むような印象を与える。

「プラスチックモールド非球面レンズ」を効果的に配置することで、レンズ構成枚数を少なく抑え、小型・軽量設計と高い描写性能を両立。さらに、ギアタイプのSTM（ステッピングモーター）の搭載や樹脂製のカム筒の採用により、開放F値1.2の「RF／EFレンズシリーズ」において最軽量となる質量約346gを実現。優れた携帯性を発揮。

絞り開放時の柔らかな描写による写真表現に加え、絞り値を大きくすることで、画像中心から周辺までシャープに撮影することも可能。焦点距離45mmの人間の視野に近い自然な画角を生かし、ポートレートやスナップ、風景写真など幅広い撮影シーンや被写体に合わせて、レンズ1本で多彩な表現を楽しむことができる。

RF45mm F1.2 STMは最近のF1.2の標準レンズとしては非常に軽量コンパクトで、このサイズなら気軽に持ち歩くことができそうです。レンズ構成は一昔前の標準レンズのようで、開放ではソフトで絞るとシャープという絞りによる描写の変化を楽しめそうです。

価格はキヤノンオンラインショップでは税込み6万6000円で、これはF1.2のレンズとしては非常に安価ですね。